Das Hotel-Restaurant Hollmann ist ein Traditionsbetrieb in Halle. In der Corona-Krise hat Inhaberin Antje Siekendiek mit einer Flut von Stornierungen zu kämpfen. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Halle (WB). Dass das Haller Kneipenfestival entgegen der ursprünglichen Ankündigung am Freitagabend doch nicht mehr mit Live-Auftritten stattgefunden hat, war angesichts der massiven übrigen Einschränkungen durch die Corona-Krise nur eine Randnotiz in Halle. Doch eine ganz andere Sache sind die riesigen Probleme, die Hotellerie und Gastronomie in Zeiten von Abschottung treffen.

Neun von zehn gebuchten Hotelbetten sind im März storniert worden

Das Hotel und Restaurant Hollmann an der Alleestraße ist da nur ein Beispiel. Weil wegen der Corna-Krise heimische Unternehmen bereits sehr früh betriebsinterne Veranstaltungen (zum Beispiel eine Messe im Eventcenter) abgesagt haben, mehren sich die Betten-Stornierungen. Hollmann-Inhaberin Antje Siekendiek weist darauf hin, dass in einem vollbesetzten Monat März etwa neun von zehn Betten storniert worden sind. Und niemand weiß, wie lange diese Entwicklung anhält. Antje Siekendiek, die für insgesamt 28 Mitarbeiter in ihrem Hause Verantwortung trägt, hat deshalb zur Überbrückung Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur beantragt.

„Es geht um mehr als nur wirtschaftliche Interessen.“

Antje Siekendiek sieht dabei keineswegs nur ihre eigenen Probleme. „Es geht gerade um mehr als wirtschaftliche Interessen. Das sollte uns allen klar sein. Irgendwann wissen wir mehr. Bis dahin sollten wir alle uns, unsere schwächeren Mitbürger, Eltern, Omas und Opas, schützen und verantwortlich handeln“, sagt die Gastronomin. Doch wie wird es nun weitergehen? „Solange die Leute kommen wollen, halten wir unser Restaurant auf“, sagt die Chefin und verweist auf eine nochmals gesteigerte Hygienepraxis in ihrem Betrieb. Doch was ist mit den vielen Familien- oder Konfirmationsfeiern, die in den nächsten Wochen geplant sind? Antworten gibt es noch keine. Aber vielleicht sei dies ja eine Zeit für neue Ideen, überlegt sie.