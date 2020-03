Blick in den Eingangsbereich des Klinikums in Halle, wo am Sonntagnachmittag begrenzt auf drei Stunden Patientenbesuche (nach entsprechender Desinfektion) möglich. Am Sonntagabend wurde das Aus für weitere Patientenbesuche verkündet. Foto: Stefan Küppers

Von Volker Hagemann, Stefan Küppers, Malte Krammenschneider, Klaudia Genuit-Thiessen und Johannes Gerhards

Halle (WB). Keine Kirmes, kein Kneipenfestival, kein verkaufsoffener Sonntag – in Halle und überhaupt im Altkreis war das Wochenende, vorsichtig ausgedrückt, durchwachsen. Waren die Lebensmittelmärkte nach wie vor gut besucht, so sah das in manch anderem Geschäft anders aus.

„Der Samstag war mehr als ruhig“, berichtet Karl-Friedrich Brinkmann vom Haller Modehaus Brinkmann. „Dabei haben wir die neue Frühjahrs- und Sommer-Kollektion in den Regalen.“ Optimistisch will er dennoch bleiben: „Vielleicht meidet manch einer in diesen Wochen große Einkaufszentren der Großstädte mit Gedrängel und besinnt sich wieder auf die heimischen Anbieter in den Kleinstädten“, spielt er auch auf die Aktion „Kauf’ im Ort“ an. „Unsere Öffnungszeiten bleiben jedenfalls wie gewohnt, unsere Mitarbeiter sind alle fit“, betont Brinkmann.

Fake News im Supermarkt

In Halles Supermärkten waren wie schon in den vergangenen Tagen die Spuren einiger Hamsterkäufer in den Regalen zu sehen. Im Lidl an der Bielefelder Straße war man am Samstag zeitweise dazu übergegangen, zum Beispiel Mehl nur noch ein Paket für jeweils einen Kunden herauszugeben. Bei diesem Produkt hatten Hamsterkäufer besonders kräftig zugeschlagen. Von einer Mitarbeiterin war zu hören, dass viele Kunden aufgrund von vorgeblichen Nachrichten in sozialen Medien der Auffassung waren, dass der Markt nach der Schließung am Samstag gar nicht mehr aufmachen würde. Die Mitarbeiterin hatte nach eigenem Bekunden gelegentlich Mühe, Kunden davon zu überzeugen, dass solche Nachrichten kompletter Unsinn sind.

Besuchsverbot im Klinikum

Im Haller Klinikum galten am Sonntag zunächst die zeitlichen Einschränkungen für Besuchskontakte, die nur zwischen 14.30 und 17.30 Uhr möglich waren. Entsprechend groß war der Andrang im eingeengten Zeitfenster, wobei im Eingangsbereich genau darauf geachtet wurde, dass die Besucher ihre Hände gründlich desinfizierten. Am Sonntagabend kam dann das Aus für alle weiteren Patientenbesuche. Klinikum-Sprecher Axel Dittmar begründete dies mit dem notwendigen Schutz der Patienten und Mitarbeiter und bat zugleich um Verständnis. Weiterhin sollen am Klinikum auch keine Begleitpersonen mehr in die Notaufnahme/Ambulanz mitgehen dürfen, wenn Patienten hier ambulante Versorgung benötigen.

Keine Info zu Neuinfektionen Der Kreis Gütersloh hat am Sonntag keine Information über neue Corona-Infektionen herausgegeben. Es gilt der Stand von Samstagnachmittag mit 45 laborgeprüften Infektionen im Kreisgebiet, davon vier in Steinhagen und eine Person in Borgholzhausen. Grund ist nach Auskunft des Kreises, dass am Wochenende von den Labors keine Informationen geliefert werden.

Auch wenn „Halle blüht auf“ aus Vorsichtsgründen abgesagt war – wer am Wochenende durch die Straßen bummelte, traf dennoch auf Frühlingsboten wie Stiefmütterchen. Die Idee aus der Initiative „Kauf’ im Ort“ und dem Förderverein wurde mit Unterstützung von Haller Floristik-Betrieben Realität. Das Blumenhaus Büttner sowie Dietmar Schöwerling und Andrea Kordbarlag haben große Terracotta-Töpfe bepflanzt.

Hohe Umsatzrückgänge

Man sollte meinen, wenn das gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommt, gönnen sich die Menschen wenigstens noch einen gepflegten Restaurantbesuch. Doch auch für Gastwirte brechen schlechte Zeiten an. Möglicherweise schlägt jetzt die große Stunde der Lieferdienste. „Am Freitag hatten wir Umsatzrückgänge von rund 50 Prozent“, sagt Gezim Bardosana von „Jimmy’s Pizzahaus“ in Borgholzhausen. Inzwischen habe sich die Lage aber normalisiert, alle drei Auslieferungsfahrzeuge seien im Einsatz. „Die Leute zahlen dann online und lassen sich die Essenslieferung vor die Tür stellen“, berichtet der Geschäftsführer vom Pizzahaus.

Während er für Kunden Desinfektionsmittel bereit hält und auch der Verkaufstresen regelmäßig desinfiziert wird, plagen ihn noch andere Sorgen: „Seit 22 Jahren bin ich weltweit als DJ unterwegs und war bis Juli nahezu ausgebucht“, so der Familienvater. Mindestens bis Ende April könne er keine Auftritte absolvieren, die wirtschaftlichen Folgen seien nicht absehbar.

Etwas weiter liegt das Haus Hagemeyer-Singenstroth. So leer wie am Samstagabend ist der Parkplatz selten. „Zum Glück sind wir mit den Winterbällen durch“, sagt Servicekraft Christel Jüngling. Während die Geburtstagsfeier vor Antritt ihres Dienstes noch ohne Probleme abgelaufen sei, häuften sich jetzt die Absagen. Auf der Kegelbahn vergnügt sich anstelle der angemeldeten 60 Gäste nur die Hälfte. Am Telefon nimmt sie gerade die nächste Annullierung eines Termins entgegen. Nach Möglichkeit ist das Haus weiterhin geöffnet, letztlich entscheidend seien die Personalkosten. Auch in Bezug auf die Hygiene hat sich etwas geändert: „Die Gläser werden nicht mehr nur durchs Becken gezogen, sondern landen ausnahmslos in der Spülmaschine“, sagt Christel Jüngling.

„Sperre mich nicht ein“

Ein mulmiges Gefühl verspüren unterdessen Elli und Dietmar Sahlberg. Sie wundern sich ein wenig, derzeit noch die einzigen Gäste im Restaurant zu sein, wollen sich aber den Appetit nicht verderben lassen. Beide beachten die empfohlenen Vorsorgeregeln, halten Abstand zu anderen Kunden beim Einkauf und waschen sich häufiger die Hände. Aufs Essengehen wollen sie dennoch nicht verzichten, hoffen, dass es in absehbarer Zeit Entwarnung gibt.

„Ich sperre mich doch jetzt nicht zu Hause ein. Wir desinfizieren mit Wacholder“, sagt Dietmar Hardt mit einem Augenzwinkern. Am Samstagabend saß der Hörster mit Gleichgesinnten an der Bar der Taverne und stellte klar, dass er sich von der teils großen Hysterie nicht anstecken lassen möchte. „Es muss doch weiter gehen. Besonders schlimm finde ich es, wenn ich sehe, was derzeit in den Supermärkten los ist“, so Dietmar Hardt. Thisa Vijay vom Team der Taverne berichtet allerdings, dass die Corona-Folgen bereits spürbar seien. „Es wurden Reservierungen abgesagt, und gemeinsames Fußballgucken findet nicht mehr statt. Zwar kommen einige Leute noch zum Essen und an die Bar, doch normalerweise haben wir am Wochenende bis 2 Uhr auf. Die Leute gehen schnell wieder nach Hause“, berichtet Vijay, die den kommenden Wochen sorgenvoll entgegenblickt und Schließungen der Gastronomie befürchtet.

Reaktion von Gastwirten

Noch gelassen blickt „Altstadt“-Betreiber Gerrit Ellguth auf die Situation. Trotz ausgefallenem Kneipenfestival und dank improvisierter Live-Musik von Marceline Daukant und Uwe Taaken war seine Kultkneipe am Freitagabend gut gefüllt. „Bei uns ist davon noch nichts zu spüren gewesen“, sagt Ellguth, der eine große Stammkundschaft hat. Und wenn der Staat die Schließung durchsetzt? „Dann ist das halt so. Es wird ja nur passieren, wenn es wirklich nötig ist“, meint Ellguth. Wenige hundert Meter entfernt merkt man die Corona-Krise im Restaurant „Aphrodite“ und der Bar „bei Dimi“ deutlich. „Es kommen weniger Leute. Leider wurde nun auch die Dart-Liga abgesagt“, erzählt Dimitrios Parlapanos. Auch er könne sich zum Glück auf Stammgäste wie Erwin Kleine-Tebbe, Reinhard Wagener und Horst Biele verlassen, die sich als ältere Herren und Risikogruppe ihre Knobelrunde samt Bierchen ungern nehmen lassen wollen.

Einkaufen für andere

Die Hauptgottesdienste am Sonntag hatten die Kirchen kurzfristig doch noch abgesagt. Doch die gute Nachricht ist: Die gerade erst von der Ev. Kirchengemeinde Halle eingerichtete Einkaufs-Hotline stößt auf tolle Resonanz: „Es haben sich bis Sonntag schon mehr als 40 Menschen bei mir und Sebastian Plath gemeldet, die für andere einkaufen gehen würden“, freut sich Pfarrer Bernd Eimterbäumer. „Noch ist die Nachfrage danach recht ruhig, aber das muss sich auch erst herumsprechen.“ Menschen, die zu Hause bleiben müssen oder wollen, können diesen Service kostenlos nutzen. Telefon: 0176-81 63 37 83.