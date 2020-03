Maik Evers, Rektor der Lindenschule, und Konrektorin Britta Voßhans haben den ersten Tag der Corona-bedingten Schulschließung hinter sich. Neben all den Verunsicherungen und Schwierigkeiten nehmen die beiden auch Positives in der Krise wahr. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Halle/Gütersloh(WB). An dem Tag, an dem die Schließung von Schulen und Kitas auch in Halle wirksam wurde, hat das Infektionsgeschehen im Kreis Gütersloh noch einmal neue Dynamik entwickelt. Die Kreisverwaltung nannte am Montagabend 80 Infektionen, am vergangenen Samstag waren es noch 45.

Zwei Infizierte in Halle

In Halle liegen jetzt zwei laborbestätigte Infektionen vor, in Steinhagen neun, in Borgholzhauen eine und in Versmold drei. Neue Laborbefunde erreichten die Kreisverwaltung derzeit zeitverzögert. Gesundheitsdezernent und Krisenstableiter Thomas Kuhlbusch geht davon aus, dass Fallzahlen deutlich höher als die genannten 80 liegen, zumal von Hausärzten noch eine niedrige dreistellige Zahl von Verdachtsfällen im Kreisgebiet gemeldet worden sei.

Betreuung wenig gefragt

Bei vielen Haller Eltern hatte sich über das Wochenende offenbar ein hohes Bewusstsein für die Lage und die notwendigen Maßnahmen entwickelt. Denn als am Montag die Schulen und Kitas öffneten, war in vielen Haller Einrichtungen zunächst offenbar geringes Interesse nach Betreuung festzustellen. In der ev. Kita Regenbogen am Wischkamp war bis zum Mittag gar kein Kind zu betreuen, in der katholischen Herz-Jesu-Kita an der Bismarckstraße informierte Leiterin Annemone Nocken, dass nur zwei Kinder von ihren Eltern für eine Notbetreuung abgegeben worden waren.

Gleich nebenan in der Lindenschule musste sich eine Betreuerin auch nur um sechs Kinder kümmern, und das bei immerhin 230 Kinder, die an der Bismarckstraße beschult werden. Insgesamt waren in Halle am Montag nur ein Dutzend Notbetreuungsanträge gestellt worden. Doch der Bedarf wird möglicherweise anwachsen, bis heute können Eltern noch per förmlichen Antrag eine Notbetreuung geltend machen.

„Lassen Eltern nicht allein“

Doch angesichts der Lage können Maik Evers und Britta Voßhans, Rektor und Konrektorin der Lindenschule, den prekären Umständen sogar Positives abgewinnen. Von den Eltern sei in den vergangenen Tagen nicht ein böses Wort gefallen, man habe viel Verständnis wahrgenommen. Und im 18-köpfigen Kollegium seien ebenfalls alle an Bord gewesen, um zu helfen, auch die mit eigenen Kindern, wie Evers anerkennend feststellte. „Wir werden die Eltern jetzt auch nicht alleine lassen“, versicherte Evers und bezog dies insbesondere auf die Aufrechterhaltung von Kontakten zu den Familien bis zu den regulären Osterferien. Die Kinder haben am Freitag schon einiges an Unterrichtsmaterial mitbekommen und werden nunmehr über digitale Kanäle mit vertiefenden Übungen versorgt. Es ist ja offiziell keine unterrichtsfreie Zeit. „Über die nächsten drei Wochen wird das wohl gehen“, meint Evers und setzt dabei auf die Unterstützung der Eltern.

Krisengespräch im Rathaus

Natürlich gebe es Verunsicherung, sowohl bei Eltern als auch insbesondere bei den Kindern. Aber zugleich sei besonders viel Bereitschaft zum Zusammenhalt zu spüren, betonen Maik Evers und Britta Voßhans. Und als Lehrer lerne man aus diesen Ausnahmesituationen ganz viel.

Mittags saßen die beiden dann zum großen Krisengespräch der Schulen und Kitas längere Zeit mit der Verwaltungsspitze im Rathaus zusammen. Beschlossen wurde unter anderem, dass die Entscheidung über eine Notbetreuung in städtischen Einrichtungen von der Stadtverwaltung und nicht von einzelnen Schulen oder Kitas getroffen wird. Bei den kirchlichen Kitas oder sonstigen Kindergärten entscheidet der jeweilige Träger. Über die Einzelheiten will die Stadtverwaltung am Dienstag im Pressegespräch informieren.

Keine Feiern mehr

Dann will die Stadt auch über die neue Allgemeinverfügung informieren, mithin welche Einrichtungen, Gaststätten, Geschäfte und Outlets aus Infektionsschutzgründen vorerst nicht mehr betrieben werden dürfen. Auch jedwede private Feierlichkeit in einer öffentlichen Gaststätte ist dann in Halle nicht mehr gestattet. Ähnlich wie in der Kreisverwaltung bittet auch die Stadtverwaltung die Bürger, ihre Anliegen möglichst nicht mehr persönlich im Rathaus vorzutragen, sondern dafür das Telefon zu nutzen.