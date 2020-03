Von Stefan Küppers

Kein Frisör, Fußpfleger oder Physiotherapeut mehr im Pflegeheim

Um die möglicherweise Viren-belasteten Außenkontakte zu minimieren, hat Einrichtungsleiter Luis Murillo Mendoza nicht nur die Besuche durch Verwandte und Bekannte stark eingeschränkt. Nach gründlicher Desinfektion ist nur eine Stunde Besuch möglich, davon solle sogar abgesehen werden, wenn auch telefonische Kontakte ausreichten, so der Heimleiter. Auch viele Dienstleistungen, die die 55 Bewohner im Marienheim sehr gerne genießen, sind jetzt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres ausgesetzt worden. Dazu gehören zum Beispiel der Besuch des Friseurs, die Dienstleistung der Fußpflegerin sowie auch die Unterstützung durch einen Physiotherapeuten.

Auch den offenen Mittagstisch für Gäste hat Luis Murillo Mendoza aus Sicherheitsgründen eingestellt, lediglich das Essen auf Rädern wird weiterhin vom Marienheim angeboten. „Das Gesundheitsamt hat keine Bedenken, weil bei der Essensanlieferung kein persönlicher Kontakt zu den Kunden stattfindet“, erläutert er. Die Tagespflege in einem isolierten Bereich des Marienheims läuft bislang uneingeschränkt weiter.

Viele Kunden sagen Tagespflege jetzt ab

Doch bei der neuen Lage werden viele Kunden von Tagespflege bei den verschiedenen Pflegediensten jetzt generell sehr vorsichtig. So ist beispielsweise bei einem großen Tagespflegeanbieter, der Diakonie im Kirchenkreis Halle, ein ziemlich deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Statt bislang etwa 40 Tagespflege-Nutzern in den drei Einrichtungen der Diakonie kommen nach Auskunft von Geschäftsführer Ingo Hansen jetzt nur noch etwa die Hälfte. Doch dieser Umstand ist nur ein Detail in der schwierigen Ausgangslage und den überaus komplexen Herausforderungen, mit denen beispielhaft die Diakonie in der Corona-Krise zu kämpfen hat.

Am Montag ist einer Krisenkonferenz besprochen worden, was beim Umgang von 410 überwiegend Mitarbeiterinnen mit etwa 2500 Diakonie-Klienten im Kirchenkreis nun besonders zu beachten ist. So sind in den Wohngemeinschaften jetzt Besuchseinschränkungen für Angehörige verabredet worden. Außerdem sollen zum Beispiel bei der Tagespflege die Familienmitglieder für Schutz- und Hygienemaßnahme noch einmal besonders sensibilisiert werden. Diese erhöhte Aufmerksamkeit wird aber zugleich auch bei den Mitarbeitern immer stärker gefordert. Es wird auf einmal zum Beispiel wichtig, wo jemand gerade im Urlaub war.

Pflegerinnen haben viel Erfahrungen mit Infektionen

Ingo Hansen weist darauf hin, dass die geschulten Diakonie-Mitarbeiterinnen schon seit jeher viel Erfahrungen mit dem Umgang und Schutz vor Infektionen haben, zum Beispiel Krankenhauskeimen (SARS). Diese Erfahrung hilft in der ambulanten Pflege auch in Corona-Zeiten. Dennoch wird Hansen zufolge noch einmal besonders die Hygiene bei der pflegerischen Arbeit beachtet. Viel Wert wird derzeit auch auf die Arbeit mit Angehörigen gelegt, wie sie sich und andere vor Infektion besser schützen können.

Um die wichtige Pflegearbeit gut leisten zu können, müssen die Pflegerinnen aber auch dann zur Verfügung stehen, wenn sie kleine Kinder haben. Und da erkennt Hansen ein Problem, da eben nicht in jedem Fall eine Notbetreuung des Kindes in Kita oder Schule gewährleistet ist. Das Corona-Problem ist vielschichtig.