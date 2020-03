Von Klaudia Genuit-Thiessen

Solidarität gefordert

Gottesdienste und Osterfeuer sind verboten. Die Spielplätze sind gesperrt, große Hochzeitsfeiern eine Straftat und selbst Bestattungen nur noch im engen Familienkreis erlaubt. Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann: „Die Corona-Krise erfordert eine unglaubliche Konsequenz. Man denkt an die vielen Betroffenen, wo das Einkommen, oder die Erlöse wegbrechen mit größter Sorge und muss trotzdem für viele Bereiche auf Pause drücken.“ Auf höchster Ebene werde jetzt Verantwortung getragen und angemessene Hilfe zugesagt, hofft Anne Wesselmann, dass die unumgänglichen Maßnahmen der Behörden niemanden sofort in die Insolvenz treiben. „Wir wünschen uns eine große Solidarität und hoffen von Herzen, dass die Krise schnell vorüber geht.“

Hotline eingerichtet

Alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen im Stadtgebiet sind von heute an untersagt. Noch während der Pressekonferenz im Rathaus I geht der neueste Erlass aus Düsseldorf auf dem Handy von Benjamin Potthoff ein. Der Abteilungsleiter im Fachbereich Bürgerdienste, seine Chefin Regina Bresser und ihre Kollegen bieten den Bürgern von heute, 12 Uhr an, einen neuen Service an: Unter Telefon 05201/183333 werden von montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr wichtige Fragen rund um Corona beantwortet oder zuständige Stellen genannt. Auch per Email sind Fragen möglich: corona.info@hallewestfalen.de. Wer wissen will, wie es um die Notbetreuung in Kita oder Schule steht, kann auch über die Homepage www.hallewestfalen.de/corona Informationen bekommen.

Denn hinter den versperrten Türen wird natürlich gearbeitet: dringende Angelegenheiten werden erledigt, in Schichtdiensten und auch mit zusätzlichem Personal am Empfang. Fachbereichsleiterin Regina Bresser: „Die Sperrmüllkarte oder Steuerformulare abzuholen ist jetzt aber nicht wichtig.“ Ausschuss- und Ratssitzungen sind bis Ende April vorerst ausgesetzt.

Das Ordnungsamt wird kontrollieren, ob die Haller die Anordnungen umsetzen. Spielhallen und Wettbüros müssen schließen. Die ersten Einzelhandelsgeschäfte in Halle wie beispielsweise die Parfümerie Plassmann haben bereits geschlossen.

Gastronomie unter Druck

Welches Restaurant, welches Bistro hat überhaupt offen? Wo bekommt man – wenigstens mittags – eine warme Mahlzeit, die schmeckt? Das fragen sich nicht nur Junggesellen und Singles.

Im Court-Hotel an der OWL-Arena hat man bisher zwar nur den Spa- und Wellnessbereich geschlossen. Doch die Corona-Krise hat den Betrieb im wichtigen Monat März schon empfindlich getroffen. Zehn Veranstaltungen in Stadion und Event-Center sind abgesagt – und damit auch viele Übernachtungen und Kombi-Pakete. Zudem sind die Tagungen heimischer Firmen eingestellt. Hoteldirektor Torsten Carll sorgt sich um Arbeitsplätze und den Standort generell: „Unsere Belebung ist von 89 auf zwölf Prozent heruntergeknallt.“ Denn das Hotel am Stadion, das 62 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, ist gleich doppelt betroffen. Individualreisende und Businesskunden fehlen. Gleichwohl läuft bisher der normale Betrieb. Noch.

Das Restaurant Hollmann (28 Mitarbeiter) hat auch den Mittagstisch schon eingestellt. „Unsere Betriebskosten sind zu hoch“, bedauert Antje Siekendiek, die jedoch keine andere Lösung sieht. Das Hotel ist für die wenigen, interessierten Geschäftskunden noch geöffnet und auf jeden Fall erreichbar. Antje Siekendiek: „Vielleicht ist das die Stunde der kleinen Betriebe“.

Lieferung spezial

„Aus der Not heraus“ hat Familie Marten das Angebot „Jäckel to go“ entwickelt. Anrufen, bestellen, abholen: Fünf Gerichte von der Karte kann man dort mittags bekommen – direkt vom Parkplatz aus. Als Lieferspezialisten sehen sich auch die Brüder Kenan und Ismael Yüksel. Ab 11 Uhr kann man die Spezialitäten von Grill Alex und aus dem Wok-House ordern. Essen online bestellen und vor Ort verspeisen, liefern lassen oder abholen lässt sich auch im Café und Bistro „Heimat-Hafen 1183“. Clemens Strothenke ist durchaus bereit, die Speisekarte um Wunschgerichte zu erweitern: „Ich bin offen für Vorschläge.“