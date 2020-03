Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Acht Wochen nach dem Ausbruch des Coronavirus kehrt in China allmählich wieder Alltag ein. Doch der Haller Porzellan-Hersteller Knud Holst sieht das Land als Produktionsstandort für seine Gastronomie-Ware als Auslaufmodell. „Wir werden aussterben in China“, prophezeit der 55-jährige Kaufmann der traditionsreichen Porzellan-Branche im riesigen Reich der Mitte.

Normalerweise hat Holst geschäftlich jedes Jahr fast drei Monate zu tun. Beunruhigt war er allerdings schon bei den ersten Meldungen über Covid 19. Denn sein Stiefsohn Marvin Felbach war just zur Qualitätskontrolle in der Provinz Guangdong unterwegs. „Die Stadt Chaozhou mit ihren fast drei Millionen Einwohnern ist eine der Porzellan-Domänen, quasi das Selb von China“, erzählt der Haller. Trotz 2000 Kilometer Entfernung von der Provinz Wuhan – Knud Holst war froh, dass die Reisewelle um das chinesischen Neujahrsfest vorbei war, als die Ausgangssperre verhängt wurde.

Noch läuft kein Ofen in China

„Die Chinesen haben ein unglaubliches Vertrauen zu ihrer Regierung und respektieren, dass man alle Messen abgesagt hat. Die Kanton-Messe soll aber im April stattfinden, ebenso wie eine Hotelfachmesse in Shanghai“, sagt Holst. Durch das Einreiseverbot für Europäer erlebte er daheim einen entspannten Frühling, berichtet der Haller, der sich täglich sein „China-Update“ holt. „Einiges geht schon in den Fabriken. Aber noch läuft kein Porzellanofen“.

Das Coronavirus als Elefant im Porzellanladen? Pro Jahr lässt Holst 1200 Tonnen Porzellan für die Gastronomie fertigen, für Restaurants, Konzerne, Kaffeemarken. Darunter sind nicht nur Teller und Tassen, sondern auch viele Spezialartikel wie „The Taste“. Ob Ente à l’Orange oder Ravioli – dank des Sat1-Format „Alles kocht auf einem Löffel“ hat es ein Speziallöffel aus der Haller Kollektion zu einiger Prominenz gebracht.

Trotz der Anti-Dumping-Maßnahmen der Europäischen Union, die der Branche 2012 im Ausland fast einen Totalzusammenbruch beschert habe, hält sich das Haller Unternehmen erfolgreich am Markt. Vielleicht auch deshalb, weil Knud Holst seit 1997 in Fernost ist und einiges von der chinesischen Mentalität versteht. Und weil er Reputation und Ansehen in der Branche genießt. Der Grund: Auf Einladung der chinesischen Handelskammer hat er vor acht Jahren als einziger westlicher Angehöriger außerhalb einer internationalen Kanzlei an den Verhandlungen der chinesischen Delegation mit der Europäischen Kommission teilgenommen. Und dort geholfen, die Schutzzölle für Porzellanwaren für alle kooperierenden Produzenten von 58,8 auf 17,9 Prozent zu senken. „In China sind wir damit ganz weit nach vorn gerückt“, sagt er. Er besteht aber auf einer angemessene Bescheidenheit der Deutschen. „Wir sind kleiner als David, und China größer als Goliath. Wir müssen 1,3 Milliarden Chinesen nicht erklären, wie das Leben zu laufen hat.“

Knapper Rohstoff Kaolin

Wirtschaftlich hält er Einbrüche für unabwendbar. „Jetzt werden wir in Europa lernen müssen, wie klein Schrauben sein können“, sagt er im Hinblick auf die Zuliefer-Industrie. Holst Porzellan hat sein Engagement in der Volksrepublik schon auf 60 Prozent heruntergefahren, lässt in Vietnam, Indien und anderswo in Asien produzieren. Überall dort, wo ein Porzellanofen gebaut wird. Nicht zuletzt, weil Peking nur noch wenig Interesse hat am lohnintensiven Exportprodukt Porzellan und die Branche nicht mehr fördern will. Denn das weiße Gold besteht zu 25 Prozent aus Quarz, zu 25 Prozent aus Feldspat, zu 50 Prozent aus Kaolin und „30 anderen Zutaten“. Der knappe Rohstoff Kaolin ist jedoch für Produkte wie Halbleiter und Schminke erforderlich, die mit viel weniger Energie hergestellt werden.

Holst ist vorbereitet auf Lieferengpässe. Im Hauptlager in Bielefeld und einem in Melle bunkert die Firma bis zu 2,5 Millionen Stück Porzellan. Doch der Unternehmer will seine Lagerkapazität erweitern. „Die Auswirkungen von Corona sind bei der Verflechtung der Weltwirtschaft noch gar nicht absehbar. Wir werden lernen müssen, Schmerzen zu ertragen.“