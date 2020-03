Am Aldi passt schon Donnerstag ein Wachmann auf. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Auch wenn einige Unverbesserliche noch immer Party auf dem Parkplatz machen – in der Haller Innenstadt ist es ruhig geworden. Viele Läden sind geschlossen: Bestellungen und Lieferungen sind bei Schuhen und Blumen möglich – selbst Tee und Kaffee können geordert werden. Passanten gehen auf Distanz. Auf einmal geht es wohl doch mit dem Verhalten in Zeiten des Coronavirus. Auch wenn hie und da noch nachgeholfen werden muss.

Als Filialverantwortlicher im Aldi hat Chris Halstead schon Donnerstag mit einem Sicherheitsdienst darauf geachtet, dass sich nicht zu viele Kunden auf einmal im Markt aufhielten, um sich womöglich auf die Sonderangebote zu stürzen. Vor der Eingangstür markierten provisorische Kreidelinien den Abstand von einem Einkaufswagen zum nächsten.

Sicherheitsabstände markiert

Für diesen Freitag und Samstag kündigt Marktkaufleiter Oliver Speicher ebenfalls den ersten Security-Einsatz an. Zumindest zu den Stoßzeiten am Freitag zur Marktzeit und abends sowie am Samstag über Mittag soll der Andrang von Kunden entzerrt werden. „Uns würde es schon helfen, wenn Samstag nicht alle Langschläfer gleichzeitig zwischen 11 und 15 Uhr einkaufen. Vielleicht kann man bei Google Maps gucken, wie voll der Parkplatz ist“.

Im Markt bittet man um zwei Meter Sicherheitsabstand und die Einhaltung der Hygieneregeln. Vor den Kassen sind anderthalb Meter auf dem Boden gelb-schwarz markiert, damit sich die Kunden nicht zu dicht „auf die Pelle“ rücken. An Kasse und Info ist ein „Spuckschutz“ angebracht: Plexiglasscheiben gegen einen versehentlichen Nieser. Seit Tagen gelten Mengenbegrenzungen für bestimmte Produkte gegen Hamsterkäufe. Auch wenn das, so Oliver Speicher, „den größten Streit gibt. Wir ziehen das jetzt konsequent durch.“ Er wünscht sich von der Kundschaft ein wenig mehr englische Disziplin. „Wir müssen Regeln akzeptieren“.