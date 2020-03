Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Das Kaffeekränzchen mit den Nachbarinnen, die Frauenhilfe, der Chor und die große Familie – zeit ihres Lebens war die alte Dame eng verbunden mit den Menschen in ihrem Dorf. Als ihre Todesanzeige in der Zeitung zu lesen ist, sind viele traurig. Doch bei der Beerdigung zwei Tage später ist das kaum zu spüren. Denn in der Kapelle am Berghof, wo sich unter normalen Umständen eine Trauergesellschaft von mehr als 150 Leuten versammelt hätte, um von ihr Abschied zu nehmen, sitzen genau sieben Menschen. Eine Bestattung in Zeiten von Corona.