Von Stefan Küppers

Wenn eine große Krise tatsächlich auch ein großer persönlicher Charaktertest ist, dann vermitteln sich im Altkreis sehr unterschiedliche Eindrücke. Ja, es gibt großartiges und bewundernswertes Engagement. Aber zugleich gibt es leider auch fragwürdiges Verhalten und gar strafrechtlich relevante Vorgänge. Wer auch immer in der Sporthalle an Werthers Gesamtschule nächtens eine Party gefeiert und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, der verdient schärfste Missbilligung. Wer „Party“ macht in einer solch angespannten Lage, in der äußerst wenig soziale Kontakte und Begegnungen überlebenswichtig sind, dem fehlt es an zweierlei: der Fähigkeit zu solidarischem Handeln und (gutem) Charakter.