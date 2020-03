Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die große Corona-Krise lehrt in Halle auch das Beten auf neue Weise. Weil aus Infektionsschutzgründen keine öffentlichen Gottesdienste mehr abgehalten werden dürfen, hat die ev. Kirchengemeinde Halle an diesem Sonntag das erste Mal zu einem virtuellen Gottesdienst über einen Youtube-Kanal in die St. Johanniskirche eingeladen.

Mehr als 600 Nutzer sehen bis Sonntagnachmittag den Gottesdienst

Die Premiere darf als voller Erfolg gewertet werden. Denn bei einem Besuch von üblicherweise 100 bis 150 Gläubigen an einem normalen Sonntag in der Haller Kirche wurden für den 25-minütigen Wortgottesdienst mit Pfarrer Nicolai Hamilton bis zum Sonntagnachmittag bereits mehr als 600 Aufrufe auf dem Youtube-Kanal unter dem Namen „Evangelische Kirche Halle/Westfalen“ gezählt.

Gottesdienst am Samstag aufgezeichnet und dann als Video geschnitten

Pfarrer Hamilton und seine Mitstreiter hatten sich gegen eine Live-Ausstrahlung des Gottesdienste entschieden, weil so die technischen Möglichkeiten zum Beispiel bei Worteinblendungen stark eingeschränkt gewesen wären. Und so wurde der Gottesdienst bereits am Samstag aufgezeichnet. So konnten in Ruhe die einzelnen Bestandteile wie das Orgelspiel von Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert, der Gesang von Bachchorsängerin Kerstin Kunze, die Lesung und Fürbitten von Presbyterin Monika Karpf sowie die Predigt zum Thema Geborgenheit von Pfarrer Hamilton nacheinander gefilmt werden. Richtig viel Aufwand sei dann im Anschluss das Schneiden des Beitrages über etwa zwei Stunden mit Presbyter Florian Schirmbeck gewesen, berichtet Hamilton. Doch für eine schöne optische Präsentation hat es sich dann gelohnt. Und die Kommentare unter dem Video oder direkte Rückmeldungen empfand Hamilton als sehr ermutigend.

Die ev. Kirchengemeinde will die Seelsorge auf neuen, digitalen Wegen weitergehen. Täglich gibt es jetzt auf dem Youtube-Kanal ein „Wort zum Tage“, die Pastoren Hamilton, Eimterbäumer, Hanke und Henselmeier haben bereits ihre Gedanken formuliert. Außerdem stellen sich Mitarbeiter der Gemeinde vor. Für die Karwoche überlegt Hamilton Passionsandachten einzuspielen. Außerdem soll ein Ostergottesdienst gefeiert werden, natürlich nur digital.

Aufruf zu Lebensmittelspenden für Bedürftige in Halle

Den Einkaufsservice für Ältere und Kranke gibt es bereits (Hotline 0176 / 81633783). Doch jetzt brauchen auch bedürftige Menschen Hilfe, für die die ev. Kirchengemeinde vor Jahren einen wöchentlichen Mittagstisch eingerichtet hatte. Dieses Angebot aber kann derzeit nicht aufrecht erhalten werden. Stattdessen hat die Gemeinde einen „Mittagstisch unterwegs“ eingerichtet, bei dem Mitarbeiter Bedürftigen eine Tüte Lebensmittel vor die Haustür stellen. Da auch die Tafeln ihre Dienste einstellen mussten, fehlen den Bedürftigen derzeit gleich zwei Versorgungswege. Mittagstisch-Initiator Sebastian Plath bittet darum, dass Bürger einfach ein paar Lebensmittel mehr einkaufen und diese für die Versorgung zur Verfügung stellen. Sie können montags bis freitags 9 bis 18 Uhr im Martin-Luther-Haus abgegeben werden.