Blick in die leere Sparkassen-Passage. Auf den Tischen, an denen normalen Sparkassen-Mitarbeiter persönlich mit den Kunden sprechen, erklären Texttafeln, warum und wie dieser Service sich geändert hat.

Von Stefan Küppers

Altkreis Halle (WB). Radikale Kontaktminimierung in Zeiten der Corona-Krise: Die Kreissparkasse Halle hat am Montag ihren personenbesetzten Kundenservice in all ihren Filialen im Geschäftsgebiet eingestellt. Die Volksbank Halle hat nicht ganz so radikal reagiert, aber gleichwohl aus Sicherheitsgründen die Kundenkontakte erheblich eingeschränkt.