Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Der alte Bulli ist wichtiger denn je: Ohne das in die Jahre gekommene Gefährt ist die Aktion „Mittagstisch unterwegs“ nämlich nirgendwohin unterwegs. „Der Bulli muss unbedingt laufen“, hofft Sebastian Plath, dass die Werkstatt das Fahrzeug rechtzeitig vor dem heutigen Liefertag fertig hat. Und sein Helferteam Tüten mit Lebensmitteln und Teller heiße Suppe vor den Haustüren Bedürftiger abstellen kann. Vor dem Monatsletzten ist bei den Gästen des Mittagstisches immer Ebbe in der Kasse. Jetzt besonders. Aber der Spendenaufruf für den Mittagstisch vor Ultimo hatte einen überwältigenden Erfolg.

„Gott tut heute noch Wunder“, bedankt sich der Gemeindepädagoge dafür, dass so viele Haller dazu beitragen, Menschen in Not versorgen. Da ist zum Beispiel Anna Hanke (32). Die Mutter einer kleinen Tochter hat über den Bachchor von dem Aufruf gehört. Und holt jetzt Reis, Tee, einige Konservendosen, Bananen und einen Beutel Äpfel aus dem Kinderwagen. Ein Presbyter mit dem Fahrrad liefert ein „Sixpack” O-Saft. „Fehlt noch etwas Spezielles?“ erkundigt sich Claudia Lantzke und verspricht, später am Tag mit dem Auto Lebensmittel vorbeizubringen.

Kein Geld kurz vor Monatsende

Der Hintergrund – ist natürlich Corona. Der Monat geht zu Ende, aber viele Gäste des Mittagstisches, der mittwochs eine Reihe von Hallern mit einem warmen Essen versorgt, konnten aus unterschiedlichsten Gründen kein Geld zurücklegen. Die Tafel-Verteilstellen haben geschlossen. Und die günstigen Produkte in den Supermärkten sind ständig ausverkauft. „Ich habe verschiedene Lebensmittelmärkte in den letzten Tagen angeschrieben, ich war sogar bereit, den normalen Einkaufspreis zu bezahlen. Die Mengen, die ich brauche, sind aber nicht zu bekommen, weder im Einzelhandel, noch in den Großmärkten“, heißt es in Sebastian Plaths Aufruf. „Wir brauchen jeden, der zwei oder drei Produkte mehr einkaufen kann“, weiß der Gemeindepädagoge, dass seine Gäste das übliche Mittwochsangebot aus mehr als einem Grund zu schätzen wissen.

70 Haushalte hat er jetzt auf der Liste. Darunter sind Bewohner des städtischen Wohnheims in Sandforth, aber auch Familien, die sonst nicht auf dem Zettel stehen. Plath: „Wir haben natürlich unsere Klientel. Aber gerade jetzt gibt es viele, die sehr am Rande stehen. Und die wir in der Not nicht alleine lassen wollen. Ich weiß nicht, wie lange ich das überhaupt durchhalten kann“, blickt er mit einiger Sorge in die Zukunft. „Aber es gibt in Halle auch eine sehr große Solidarität.“

Kartoffelsuppe für die Gäste

Das zeigt sich in der Menge der Spenden: Supermärkte und Nachbarschaften und viele Familien haben Sachen ins Martin-Luther-Haus gebracht, darunter übrigens auch Spielzeug. Annette Seidensticker (49) ist eine von ihnen. Früher hat sie ehrenamtlich bei der Gütersloher Tafel geholfen. Jetzt hat sie vermittelt zwischen der „Suppenküche“ und einem „sehr, sehr guten Koch“ aus Steinhagen, der sein Restaurant schließen musste und eine Verwendungsmöglichkeit für seine Vorräte suchte. Das Ergebnis wird an diesem Mittwoch verteilt, jedenfalls, wenn der Bulli wieder fährt: 20 Liter leckere Kartoffelsuppe für die, die sonst keine warme Mahlzeit bekommen.

„Ich soll ausrichten, dass der Profi einmal Hilfe beim Kochen geben will, wenn wieder mehr Ruhe reinkommt“, berichtet die Hallerin, die begeistert ist von der spontanen Aktion. „Endlich mal etwas Positives, nicht nur Unkenrufe. Wenn jeder nur ein bisschen gibt, reicht es doch für alle, und das macht selbst viel zufriedener.“

Einige ältere Herrschaften haben Geld gespendet, statt Lebensmittel zu bringen. Auch das passt prima und lässt bei der Kirchengemeinde ein Rädchen ins andere greifen. Junge Leute, die derzeit viel Zeit haben, sind für das Geld einkaufen gegangen. An diesem Mittwoch wird ausgeteilt. Teams, die sich an die Hygieneregeln halten, melden sich bei den Empfängern telefonisch an und verteilen die Spenden. Sepp Plath: „Auch bei den Jungs am Bahnhof“.