Von diesen 245 Personen befinden sich 229 in häuslicher Quarantäne und 16 in stationärer Behandlung. Drei davon werden intensivpflegerisch versorgt. Bisher ist im Kreis Gütersloh ein Todesfall zu verzeichnen. Die Entwicklung im Kreis Gütersloh wird auch jeden Tag auf der Corona-Sonderseite des Kreises (www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/corona) aktualisiert. Dort findet sich eine unter anderem Karte und eine Grafik, die die Entwicklung im Kreis und in den Kommunen veranschaulicht.

Im Einzelnen verteilen sich die Coronainfektionen auf die einzelnen Kommunen wie folgt: Borgholzhausen 9 (Vortag 7), Gütersloh 56 (51), Halle 16 (14), Harsewinkel 19 (16), Herzebrock-Clarholz 14 (13), Langenberg 6 (6), Rheda-Wiedenbrück 43 (40), Rietberg 35 (34), Schloß Holte-Stukenbrock 21 (20), Steinhagen 24 (23), Verl 16 (16), Versmold 16 (12) und Werther 2 (2).