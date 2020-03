Das Team von EP: Schulmeister steht trotz vorübergehender Geschäftsschließung wegen der Corona-Pandemie seinen Kunden zur Seite – zum Beispiel durch die Beratung per Mail oder am Telefon.

Gütersloh. Ob Einzelhändler, Gastronomen oder Werkstattbesitzer: Sie alle müssen derzeit wegen des Coronavirus mit mehr oder weniger starken Einschränkungen arbeiten. Viele Unternehmen im Kreis Gütersloh haben aus der Not eine Tugend gemacht und setzen auf neue Wege, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen.

Von der Onlinebestellung über die Telefon-Hotline bis hin zur Lieferung an die Haustür: Es gibt viele Möglichkeiten, nach wie vor für die Kundschaft erreichbar zu sein.

Zum Beispiel der Elektronikhändler EP: Schulmeister in Kaunitz: Das Unternehmen ist der Aufforderung von Regierung und Landesbehörde nachgekommen und hat sein Fachgeschäft zum 18. März vorläufig geschlossen. Mit seinem Service ist das Team weiter für die Menschen aus Kaunitz und Umgebung da. Auch die Postfiliale bleibt geöffnet. „Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen ist es wichtig, unseren Kunden zur Seite zu stehen und sie weiterhin kompetent in Sachen Elektronik und Elektrotechnik zu unterstützen“, sagt Anja Kaiser.

„Wir bieten deshalb verstärkt Beratung per Telefon oder E-Mail an. Außerdem garantieren wir kontaktlose Lieferungen und halten bei Arbeiten vor Ort selbstverständlich höchste Hygienestandards ein“, so Hans Strothoff. Das gilt nicht nur für Reparaturen, sondern ebenso bei Montage, Installation und Wartung von Elektrogeräten.

Das alles und noch vieles mehr lesen Sie am Freitag, 27. März, in Ihrer Zeitung auf den Sonderseiten zum Thema „Wir sind weiterhin für Sie da!”.