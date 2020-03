Von Stefan Küppers

Halle/Gütersloh (WB). Auf der Suche nach Räumen, in denen das erwartet hohe Aufkommen an Corona-Patienten strukturiert abgearbeitet werden kann, wird jetzt auch auf Schulen zurückgegriffen. Im Haller Kreisgymnasium laufen die Vorbereitungen für den Aufbau einer sogenannten Infektionspraxis, die dann von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) betrieben würde.

Betten sind schon ins KGH gebracht worden

DIe KVWL plant und betreibt Dutzende solcher Anlaufstellen in ihrem Verantwortungsbereich, letztlich um Hausarztpraxen zu entlasten, damit sich diese wieder verstärkt der Grundversorgung widmen können. Künftig sollen Patienten mit Corona-Symptomen eine solche Infektionspraxis aufsuchen, um untersucht zu werden. Der Corona-Krisenstab des Kreises Gütersloh hat für diesen Zweck geeignete kreiseigene Gebäude untersucht und ist dabei auch auf das Kreisgymnasium in Halle gekommen.

Am KGH werden im hinteren Verbindungstrakt zwei Klassenräume für diesen Zweck vorbereitet. Betten sind dem Vernehmen nach bereits in die Schule gebracht worden. Nach einer gründlichen Reinigung der Räume, die am Freitag vorgesehen war, könnte das Projekt an den Start gehen. Tatsächlich aber wird eine solche KVWL-Praxis in Halle nach Auskunft der Kreisverwaltung wohl noch warten müssen. Denn zunächst werde eine solche Praxis zuerst im Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh starten.

Neues Zelt am Klinikum ist bei Corona-Andrang für erste Patientensortierung gedacht

Gegenüber vom KGH auf dem Parkplatz des Klinikums ist ein Zelt aufgebaut worden. Auch dies dient nach Auskunft von Klinikum-Sprecher Axel Dittmar der Vorbereitung eines möglichen Andrangs von Corona-Patienten. Im Zelt sollen Ärzte die Patienten untersuchen und vorsortieren, bevor sie dann gegebenenfalls ins Klinikum eingewiesen werden. Derzeit sei das Krankenhaus in Halle frei von Corona-Erkrankten informierte Dittmar.

Abstand halten: Landrat lobt und warnt

Landrat Sven-Georg Adenauer hat am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit der Polizei die Bevölkerung für ihre bisher gezeigte Disziplin bei der Einhaltung des Kontaktverbotes gelobt. Wohl mit Blick auf das Wochenende bekräftigte Adenauer, dass Polizei und Ordnungsämter die Abstandsgebote weiterhin kontrollieren und auch sanktionieren würden. Wer sich nicht an die bekannten Regeln halte, müsse mit mindestens 200 Euro Bußgeld rechnen. Kneipen oder Restaurants, die entgegen des Verbots offenhielten, müssten mindestens 4000 Euro Strafe zahlen.

Kreis erweitert Informationsangebot

Der Kreis hat auf seiner Homepage ( www.kreis-guetersloh.de ) das Informationsangebot für Bürger mit Alltagsfragen zu Corona erweitert. Es wird zum Beispiel erklärt, unter welchen Bedingungen ein Umzug zum Monatsende stattfinden darf und was Bürger, die kein Umzugsunternehmen beauftragt haben, bezüglich der Kontaktregeln beachten müssen.

Kreisweit 335 laborbestätigte Infektionen am Freitag

Für den Kreis Gütersloh sind am Freitag 335 laborbestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden. Davon gelten derzeit 65 Personen als genesen und 269 als noch infiziert. Von diesen 269 Personen befinden sich 248 (Vortag: 255) in häuslicher Quarantäne und 21 (9) in stationärer Behandlung. 6 (3) davon werden intensivpflegerisch versorgt. Bisher ist im Kreis ein Todesfall zu verzeichnen. Als Kontaktpersonen der Kategorie I sind rund 1.000 Personen erfasst. Die Infizierten verteilen sich wie folgt: Borgholzhausen 9 (Vortag 9), Gütersloh 67 (63), Halle 19 (19), Harsewinkel 28 (27), Herzebrock-Clarholz 20 (19), Langenberg 8 (7), Rheda-Wiedenbrück 47 (44), Rietberg 40 (39), Schloß Holte-Stukenbrock 23 (23), Steinhagen 28 (24), Verl 20 (19), Versmold 17 (17) und Werther 7 (5).