Von Klaudia Genuit-Thiessen

„Wir möchten die Einzelhändler in dieser Ausnahmesituation unterstützen und die Menschen in Halle darauf aufmerksam machen, auch weiterhin bei den lokalen Geschäften einzukaufen. Dazu starten wir eine Kampagne auf Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook, aber auch in der Presse, um viele Leute zu erreichen“, heißt es in dem Aufruf „Haller Herzen gemeinsam gegen die Krise“.

Läden und Lokale online auf einen Blick

Konkret wollen die beiden die Bürger auf den Notstand für kleine Existenzen aufmerksam machen und den Blick auf eine neue Website im Internet lenken. Unter dem Stichwort „haller-herzen“ können sich Geschäfte und Gastronomie mit ihren jeweiligen Services und Angeboten ihren Kunden und Gästen auf einen Blick demnächst vorstellen. „Wir wissen, dass viele Geschäfte Services wie Lieferungen und Abholungen anbieten – dies legen wir Ihnen ans Haller Herz. Das ist eine gute Alternative, um Halle weiterhin versorgen und helfen zu können“, schreiben Jeannette Ide und Sarah Gersema. Einiges könnte über Gutscheine laufen, die hoffentlich baldigst eingelöst werden können. Die Bezahlung könnte wahlweise über ein System wie PayPal, per Überweisung oder bar bei Lieferung erfolgen.

Wer auf der Website, die in diesen Tagen online geht, erscheinen und bei der Kampagne mitmachen möchte, sollte ein angehängtes Formular ausfüllen. Die Initiatoren bieten auch ihre Hilfe und Beratung an.

„Ich bin überwältigt davon, dass die beiden jungen Damen uneigennützig und kostenlos für die Haller aktiv geworden sind“, sagt HIW-Vorsitzende Sigrun Lohmeyer. Sie hoffe, dass ganz viele Geschäftsleute mitmachen und diesen Weg nutzen, „um die Stadt am Leben zu erhalten.“

Liste der Gastronomie

Die Kampagne „Kauf im Ort“ der HIW hat in den vergangenen Tagen die Haller Gastronomen abgefragt, welche Angebote sie in dieser Zeit machen. „Inzwischen haben wir die entsprechende Liste erstellt und diese auch online veröffentlicht“, teilte Frank Hofen vom Förderverein der Stadt mit.

www.facebook.com/kaufimorthalle