Drei Fragen an die Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann:

Wie verändert die Coronakrise Ihre Arbeit?

Anne Rodenbrock-Wesselmann: Das E-Mail Postfach glüht in diesen Tagen. Land, Kreis, Bürgermeisterkollegen sind im Krisenmodus. Es muss auf verschiedenen staatlichen Ebenen enorm viel koordiniert und geregelt werden. Für diese Krise hat niemand eine komplette Gebrauchsanweisung in der Schublade. Daher gilt für die Beschäftigten und mich zunächst: Abstand halten, keine Außentermine, keine Dienstreisen, keine Fortbildungsreisen. Unbedingt notwendige Zusammenkünfte nur in großen Räumen. Das Rathaus haben wir mittlerweile komplett umstrukturiert. Grundsätzlich haben wir den Personaleinsatz in den Fachbereichen auf bestimmte Präsenz-Schichten, aber auch auf das Homeoffice umgestellt, sodass wir Schlüsseldienstleitungen auch in der Krise gewährleisten können. Die Damen der Bürgerberatung betreuen zum Beispiel unsere neue Hotline 05201/183-333. Die digitale Infrastruktur ist weitgehend vorhanden. Wir nutzen aber vermehrt Telefon- bzw. Videokonferenzen. Sofern nicht Rückstände abgearbeitet oder Inventuren durchgeführt werden, können Mitarbeitende Überstunden „abfeiern“ oder Urlaub nehmen. Die Abstimmungen mit meinen Fach- und Führungskräften erfolgen im Krisenstab. Dort haben wir auch vereinbart, dass wir die Sitzungen der politischen Gremien bis Ende April aussetzen und dies mit der Politik kommuniziert.

Trotzdem können Beschlüsse gefasst werden?

Rodenbrock-Wesselmann: Ja. Ein Beispiel: Die Entlastung der Familien während der Schulschließungen von den Entgelten für die Randstundenbetreuung und den Zahlungen für die Offene Ganztagsbetreuung sind durch eine von der Gemeindeordnung geregelte Dringlichkeitsentscheidung getroffen worden. Wir bleiben handlungsfähig!

Was stimmt Sie positiv?

Rodenbrock-Wesselmann: Froh bin ich unter anderem darüber, dass es viele Hilfsangebote, gute Ideen und Solidarität gibt. Was die Wirtschaft betrifft: Sowohl für die größeren Unternehmen als auch für andere Gewerbetreibende und Freiberufler gibt es die Corona-Hotline 05241/851409 oder 05241/851023 der ProWi GT. Dort weiß man auch über alle vom Bund aufgelegten Soforthilfeprogramme Bescheid. Auch unsere städtische Wirtschaftsförderung kann unter 05201/183-168 Auskunft geben. Ich hoffe sehr, dass neben den wahnsinnig einschneidenden Veränderungen im Miteinander auch die wirtschaftlichen Folgen abgefedert werden können.