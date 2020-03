Davon gelten derzeit 115 (Vortrag: 103) Personen als genesen und 257 (Vortag: 258) als noch infiziert. Von diesen 257 Personen befinden sich 229 (Vortag: 232) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 28 (Vortag: 26) in stationärer Behandlung. 5 (Vortag: 5) davon werden intensivpflegerisch versorgt. Bisher ist im Kreis Gütersloh ein Todesfall zu verzeichnen.

Im Altkreis Halle stellt sich die Situation folgendermaßen dar: In Halle gibt es 21 bestätigte Fälle (Vortag: 21), in Werther 10 (Vortag: 9), in Steinhagen 22 (Vortag: 31), in Borgholzhausen 12 (Vortag: 11) und in Versmold 18 (Vortag: 18).

Festzustellen ist laut Kreis Gütersloh, dass es nach wie vor zu Neuinfektionen kommt. Auch wenn die Zahl der derzeit laborbestätigt infizierten und noch an CoVid-19 erkrankten Personen nahezu konstant bleibt, nimmt die Zahl der stationär zu versorgenden Patienten zu.