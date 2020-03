Von Stefanie Winkelkötter

Halle-Künsebeck (WB). Der Automobilzulieferer Koyo in Halle-Künsebeck hat sein Werk vorübergehend geschlossen. Grund ist – natürlich – das Coronavirus. „Freitag war der erste Schließungstag“, betätigte Geschäftsführer Jürgen Jannaber am Montag dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage. Im Anschluss werden sich die Mitarbeiter auf Kurzarbeit einstellen müssen.

Nach aktueller Planung soll die Produktion am Montag, 6. April, wieder anlaufen. Garantieren kann das aber im Moment niemand. Jannaber wollte sich dazu auch weiter nicht äußern, er sprach aber davon, dass die Situation derzeit sehr dynamisch und daher schlecht einzuschätzen sei. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, bestätigte Coronafälle seien im Betrieb nicht aufgetreten, versicherte der Geschäftsführer. Auf der Homepage des Unternehmens heißt es, es sei das wichtigste Ziel, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Auch andere Koyo-Werke, zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden, sind stillgelegt worden.

630 Mitarbeiter betroffen

Betroffen sind nach Angaben von Prokurist Dieter Hohenbrink (General Manager Administration) am Standort in Künsebeck 630 Mitarbeiter. Und auch, wenn das Werk am 6. April wieder öffnet, wird es nicht einfach so möglich sein, normal zur Tagesordnung zurückzukehren. Denn, so bestätigte Geschäftsführer Jannaber, man müsse alle Möglichkeiten ausschöpfen und Kurzarbeit anmelden.

Dies ist bitter besonders für 160 Mitarbeiter der so genannten indirekten Leistungsbereiche, also derjenigen Abteilungen, die die Produktion unterstützen, zum Beispiel Prototypen und Werkzeugbau, Produktionskontrolle und Finanzen, Konstruktion, Qualitätssicherung und Versand. Denn diese 160 Mitarbeiter befanden sich bereits seit Oktober des vergangenen Jahres in Kurzarbeit. Diese wäre an diesem Dienstag, also am 31. März, zu Ende gegangen. Dann kam Corona.

Sechs Monate Kurzarbeit

„Die Kurzarbeit für die entsprechenden 160 Mitarbeiter wird verlängert, und darüber hinaus melden wir für alle anderen Mitarbeiter Kurzarbeit für sechs Monate an. Dies gilt also für das gesamte Werk bis Ende September“, erklärte Prokurist Hohenbrink.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres hatte der Künsebecker Nadellagerhersteller ein umfangreiches Sparprogramm angekündigt, Grund dafür waren erhebliche Umsatzeinbußen, unter anderem, weil zuvor der Auftrag eines Großkunden auf dem asiatischen Markt weggebrochen war. Dadurch habe Koyo in Künsebeck einen Umsatzeinbruch von zehn bis zwölf Prozent verkraften müssen, hieß es im Juli. Daher sollten unter anderem Personalkosten eingespart werden.