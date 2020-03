Halle/Kreis Gütersloh (WB/sw). Die Zahl der laborbestätigten Coronainfektionen ist erneut gestiegen. Waren am Montag noch 373 im Kreis Gütersloh bekannt, waren es am Dienstag, 12 Uhr, bereits 387, also 14 mehr. Positiv aber: Es werden weniger Menschen als zuvor im Krankenhaus behandelt.

120 Personen (Vortrag: 115) gelten bereits als genesen und 266 (Vortag: 257) als noch infiziert. Von diesen 266 Personen befinden sich 244 (Vortag: 232) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 22 (Vortag: 28) in stationärer Behandlung. 5 (Vortag: 5) davon werden intensivpflegerisch versorgt. Bisher ist im Kreis Gütersloh ein Todesfall zu verzeichnen.

Festzustellen bleibt, dass es trotz der Vielzahl der ergriffenen Maßnahmen weiterhin zu Neuinfektionen kommt. Die aktuellen Fallzahlen (jeweils zum Stand 12 Uhr) und deren Entwicklung seit dem 12. März sind abrufbar unter www.kreis-guetersloh.de/corona.

Im Altkreis Halle hat sich die Situation folgendermaßen entwickelt: In Halle waren am Dienstag 22 Menschen positiv getestet worden (Vortag: 21), in Steinhagen unverändert 33, in Werther 11 (Vortag 10), in Borgholzhausen unverändert 12 und in Versmold unverändert 18. Die meisten Fälle im Kreis verzeichnet die Stadt Gütersloh mit 78 Fällen (Vortag: 75).