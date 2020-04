Zudem nannte der Kreis die neuen Fallzahlen: Im Kreis Gütersloh gab es zum Stand 1. April, 12 Uhr, insgesamt 401 (Vortag: 387) laborbestätigte Coronainfektionen, also 14 mehr als am Dienstag zur Mittagszeit. Davon gelten 141 (Vortag: 120) Personen als genesen und 258 (Vortag: 266) als noch infiziert. Von diesen 258 Personen befinden sich 234 (Vortag: 244) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 24 (Vortag: 22) in stationärer Behandlung. 4 (Vortag: 5) davon werden intensivpflegerisch versorgt.

Im Altkreis Halle stellt sich die Entwicklung folgendermaßen dar: In Halle gibt es weiterhin 22 laborbestätigte Infektionen, in Steinhagen 35 (Vortag: 33), in Werther unverändert 11, in Versmold 20 (Vortag: 18) und in Borgholzhausen weiterhin 12. Die meisten laborbestätigten Fälle im Kreis hat Gütersloh mit 80 (Vortag: 78).