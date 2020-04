Stopp: Im Haller Marienheim sind zwei Bewohner und ein Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Vor wenigen Tagen schien die Lage noch entspannt. Doch jetzt ist auch das Marienheim in Halle betroffen: Drei Fälle von Covid-19-Erkrankungen sind am Samstag in der Einrichtung des Vereins katholischer Altenhilfeeinrichtungen bestätigt worden.