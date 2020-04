So verteilen sich die aktuelle bestätigten Fälle von Corona im Kreis Gütersloh.

Davon gelten 288 (Vortrag: 266) Personen als genesen und 225 (Vortag: 229) als noch infiziert. Von diesen 225 Personen befinden sich 203 (Vortag: 207) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 22 (Vortag: 22) in stationärer Behandlung. 6 (Vortag: 7) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 3 (Vortag: 5) müssen beatmet werden.

In diese Zahlen ist für ein Krankenhaus die Zahl des Vortages eingeflossen, weil die entsprechende aktuelle Meldung nicht vorlag. Die Zahlen zur stationären und intensivmedizinischen Behandlung sowie zur Beatmung könnten also in Wirklichkeit höher oder niedriger sein.

Bisher sind im Kreis Gütersloh 9 Todesfälle (Vortag 9) zu verzeichnen.

Die aktuellen Zahlen der bestätigten Fälle (in Klammern die Vortageswerte: Borgholzhausen 15 (15), Gütersloh 107 (107, 2 Todesfälle), Halle 34 (30, 1 Todesfall), Harsewinkel 52 (49, 1 Todesfall), Herzebrock-Clarholz 23 (23), Langenberg 14 (14), Rheda-Wiedenbrück

66 (60), Rietberg 64 (60), Schloß Holte-Stukenbrock 31 (30), 1 Todesfall), Steinhagen 49 (49, drei Todesfälle), Verl 28 (28), Versmold 27 (27), Werther 12 (12, 1 Todesfall).