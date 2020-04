So wie an diesem Sonntagmorgen im vergangenen Jahr sieht es zurzeit rund um das große Einkaufszentrum mitten in Valmiera ständig aus: Kaum eine Menschenseele ist unterwegs, auch samstags sind die Geschäfte geschlossen.

Halle (WB). Die Jüngste im Haushalt besucht die achte Klasse und bekommt ihren Lehrstoff via Internet. Die zweitälteste paukt oft vor dem Computer-Bildschirm für ihre bevorstehende Prüfung an der Musikhochschule. Die Mutter hat ihr Büro ebenfalls nach Hause verlegt, versorgt als Lehrerin von hier aus ihre Schüler mit Aufgaben und Vorschlägen. Typische Haller Verhältnisse in Corona-Zeiten? Auch. Aber diese Schilderung stammt aus Halles lettischer Partnerstadt Valmiera.

Als spannend bezeichnet Sanita Loze den Alltag zu Hause. Ihre Jüngste habe ihre Probleme mit dem Aufstehen, erledige ihre digital übermittelten Hausaufgaben aber meist am Vormittag. „Sie kann sehr gut in ihrem Tempo lernen, keiner treibt sie im 40-Minuten-Takt vorwärts“, ist eine mütterliche Erkenntnis. Die mittlere Tochter ist von Riga wieder nach Valmiera gezogen, skypt ständig mit ihrem Lehrer, weil sie für ihren Abschluss in klassischer Gitarre in Praxis und Theorie übt und büffelt. Die älteste Tochter wohnt und arbeitet in Riga, zurzeit ebenfalls im Home-Office.

Auch die Mutter selbst braucht natürlich ihre Zeiten am einzigen Computer im Haushalt, denn als Leiterin des Jugendzentrums „Vinda“ in Valmiera muss sie täglich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bleiben. „Wir stellen jeden Tag auf unsere Homepage und auf unsere Facebook-Seite verschiedene Ideen, was Kinder zu Hause machen können“, schreibt Sanita Loze.

Der Breakdance-Lehrer schickt Videos

Da „Vinda“ aber keine klassische Freizeitstätte ist, sondern eine Bildungseinrichtung, bekommen die Kinder und Jugendlichen über WhatsApp und das elektronische Klassenbuch auch Aufgaben gestellt, „die sie nach Lust und Laune erledigen können.“ Der Break-Dance-Lehrer beispielsweise schicke Videos mit Tanzbewegungen oder die Foto-AG dokumentiere Bemerkenswertes aus dem Alltag. Auch die Leiterin und Lehrerin bekennt, dass sie selbst viel Neues erfahren habe in diesen Wochen: „Ich habe schon jetzt sehr viel im Bereich der Technologien gelernt, was für mich Anfang März kaum vorstellbar war, etwa Konferenzen mit Kollegen über Zoom, Aufgaben im Google-Classroom gestalten und mit Schülern auf dieser Plattform zu kommunizieren.“

Dazu sei auch die Fachkraft für Jugendarbeit der Stadt Valmiera eingeschaltet. Jugendliche könnten sie ansprechen, wenn es Schwierigkeiten mit den Schulaufgaben oder zu Hause mit den Eltern Probleme gebe, schreibt Sanita Loze.

Hamsterkäufe und leere Toilettenpapier-Regale

Schließlich herrscht auch im eigenen Haushalt nicht nur Harmonie. "Vor der Krise trafen wir uns nur am Abend, aber jetzt sind wir den ganzen Tag zusammen." Da werde es schon mal lauter. Man versuche dann, sich in die eigenen Zimmer zurückzuziehen oder einfach mal draußen einen Spaziergang zu machen, um mal etwas alleine zu sein. Oder einen Einkauf.

Aber da gibt es in Valmiera ähnliche Einschränkungen wie in Halle auch. Zu Beginn der Krise habe es auch hier Hamsterkäufe gegeben, vor allem auch leere Toilettenpapier-Regale. Das habe sich aber wieder normalisiert. Die großen Einkaufszentren seien samstags und sonntags geschlossen, Lebensmittelmärkte, Apotheken, Baumärkte oder Drogerien hätten ihre Öffnungszeiten verändert. "Aber die Menschen halten schon den geforderten Abstand ein und passen auf sich auf."