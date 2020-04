Halle (WB/sw). Aufgrund technischer Probleme konnte der Kreis Gütersloh am Dienstag keine neuen Corona-Zahlen übermitteln. Nun liegen die Zahlen vor. Es gibt einen 14. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu vermelden. Ein älterer Mann aus Halle ist verstorben.

Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 14. April, 12 Uhr, insgesamt 553 (13. April: 551) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 350 (13. April: 350) Personen als genesen und 189 (13. April: 188) als noch infiziert. Von diesen 189 Personen befinden sich 159 (13. April: 164) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 30 (13. April: 31) in stationärer Behandlung. 10 (13. April: 10) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 2 (13. April: 2) müssen beatmet werden.

Nachdem zuletzt ein älterer Mann aus Halle verstorben war, waren Stand gestern (14. April) im Kreis Gütersloh 14 Personen (13. April: 13) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

Die Situation in den einzelnen Kommunen: Borgholzhausen (unverändert 16 bestätigte Fälle, Todesfälle: 0); Gütersloh (113 bestätigte Fälle, Vortag: 112, Todesfälle: 2); Halle (unverändert 38 bestätigte Fälle, Todesfälle: 4); Harsewinkel (unverändert 55 bestätigte Fälle, Todesfälle: 1); Herzebrock-Clarholz (unverändert 23 bestätigte Fälle, Todesfälle: 0); Langenberg (unverändert 14 bestätigte Fälle, Todesfälle: 0); Rheda-Wiedenbrück (unverändert 68 bestätigte Fälle, Todesfälle: 0); Rietberg (unverändert 71 bestätigte Fälle, Todesfälle: 1); Schloß Holte-Stukenbrock (unverändert 31 bestätigte Fälle, Todesfälle: 1); Steinhagen (unverändert 51 bestätigte Fälle, Todesfälle: 4); Verl (unverändert 28 bestätigte Fälle, Todesfälle: 0); Versmold (unverändert 31 bestätigte Fälle, Todesfälle: 0); Werther (14 bestätigte Fälle, Vortag: 13, Todesfälle: 1).