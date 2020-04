Halle/Kreis Gütersloh (WB/sw). Im Kreis Gütersloh sinkt die Anzahl derjenigen Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren. Der Kreis spricht von einem „erfreulich niedrigen Niveau“. Im Vergleich zu Dienstag waren am Mittwoch erneut nur zwei Neuinfektionen zu verzeichnen.

Im Kreis Gütersloh sind zum Stand 15. April, 12 Uhr, insgesamt 555 (Vortag: 553) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 375 (Vortag: 350) Personen als genesen und 166 (Vortag: 189) als noch infiziert. Von diesen 166 Personen befinden sich 139 (Vortag: 159) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 27 (Vortag: 31) in stationärer Behandlung. 9 (Vortag: 10) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 2 (Vortag: 2) müssen beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind 14 Personen (Vortag: 14) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

Noch kein Anlass zur Entwarnung

„Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich momentan auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Auch dass die Zahl der Personen, die sich nachweislich mit Corona infiziert haben, sinkt, ist erfreulich. Beides zeigt, dass die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung wirken und dass sich die Bürgerinnen und Bürger an die Kontaktbeschränkungen halten und vor allem auf ausreichenden Abstand zueinander achten! Während wir am 26. März insgesamt 274 Personen erfasst hatten, die nachweislich mit Corona infiziert und noch nicht genesen waren, bewegen wir uns jetzt mit 166 ‚aktiven‘ Fällen in etwa auf dem Niveau vom 18./19. März dieses Jahres. Aber: Anlass zur Entwarnung geben diese Zahlen noch lange nicht!“, hebt Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch hervor.

„Das Coronavirus wird sich auch weiter ausbreiten. Und es liegt weiter in unserer Hand, ob dies wie zuletzt langsam und kontrolliert geschieht oder ob es wieder zu einem rasanten Anstieg der Zahlen kommt. Die Verdoppelung der Zahl aller Covid-Infizierten in den acht Tagen vom 18. März von 157 bis zum 26. März auf 315 zeigt, dass wir weiterhin sehr vorsichtig und umsichtig bleiben müssen! Wenn wir nicht aufpassen, verbreitet sich das Virus rasant schnell. Abstand halten ist und bleibt das A und O! Dies ist ganz entscheidend, um die Risikogruppen möglichst gut schützen und die Funktionsfähigkeit der Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können“, verdeutlicht Kuhlbusch mit Blick auf die aktuelle Diskussion über die schrittweise Lockerung der geltenden Regelungen.

Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene abwarten

„Wir werden die aktuelle Diskussion und die Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene abwarten und dann die vor Ort notwendigen Maßnahmen einleiten“, so Thomas Kuhlbusch und Landrat Sven-Georg Adenauer mit Blick auf die nächsten Stunden und Tage.

Die Situation in den einzelnen Kommunen: Borgholzhausen: unverändert 16 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle; Gütersloh: unverändert 113 bestätigte Fälle, 2 Todesfälle; Halle: 39 bestätigte Fälle (Vortag: 38), 4 Todesfälle; Harsewinkel: unverändert 55 bestätigte Fälle, 1 Todesfall; Herzebrock-Clarholz: unverändert 23 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle; Langenberg: unverändert 14 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle; Rheda-Wiedenbrück: unverändert 68 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle; Rietberg: unverändert 71 bestätigte Fälle, 1 Todesfall; Schloß Holte-Stukenbrock: unverändert 31 bestätigte Fälle, 1 Todesfall; Steinhagen: unverändert 51 bestätigte Fälle, 4 Todesfälle; Verl: 29 bestätigte Fälle (Vortag: 28), 0 Todesfälle; Versmold: unverändert 31 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle; Werther: unverändert 14 bestätigte Fälle, 1 Todesfall.