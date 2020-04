Das Gespräch mit den Klienten am Telefon gewinne in Corona-Zeiten zunehmend an Bedeutung, sagt auch Lebensbaum-Geschäftsführerin Sybille Florschütz. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Johannes Gerhards

Werther/Halle (WB). Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind geschlossen, Therapiezentren für Autisten haben ihren Betrieb vorübergehend eingestellt, und Experten befürchten den Anstieg und eine zunehmende Verbreitung von Depressionen. In einer Zeit, da auch schon andere Klienten in irrationale Verhaltensweisen abgleiten , stellt sich die Frage, wie psychisch Beeinträchtigte die Situation bewältigen können, wenn wichtige Ankerpunkte wegbrechen.

Noch mehr Probleme durch soziale Isolation

„Die gegenwärtige Lage ist für die allermeisten Menschen höchst belastend, besonders, wenn es einem psychisch nicht gut geht“, sagt Professor Dr. Klaus-Thomas Kronmüller, Facharzt für Psychiatrie und ärztlicher Direktor des LWL-Klinikums Gütersloh, zu dem auch die Tagesklinik in Halle gehört. Derzeit werden Patienten nach Hause geschickt, weil sie dort besser aufgehoben sind. Durch soziale Isolation und fehlende Ablenkungsmöglichkeiten können sich vorhandene psychische Probleme verstärken. „In dieser Phase fahren wir die Belegung herunter, um die besonders behandlungsbedürftigen Personen zu schützen“, betont Kronmüller.

„Auch unter diesen besonderen Umständen wollen wir unseren Dienst aufrecht erhalten und den Hilfebedarf unserer Klienten sicherstellen“, sagt Ralf Kneer, Kreisleiter der Johanniter für Ambulant Betreutes Wohnen. Maßnahmen zur Kontaktreduzierung zum Schutz für Mitarbeiter und Klienten werden umgesetzt, falls möglich, laufe die Kommunikation über Messengerdienste. Der Hilfebedarf für psychisch Kranke und Suchtpatienten sei sehr individuell, manche müssten öfter kontaktiert werden, andere zögen sich laut Ralf Kneer eher zurück. „Unsere Klienten sind in der Regel nicht so stark belastbar, haben mit Motivationsproblemen zu kämpfen und sind auch finanziell nicht so gut ausgestattet“, betont er und weist darauf hin, dass sie von unsolidarischen Hamsterkäufen insofern besonders betroffen sind.

In der Haller Kontakt- und Beratungsstelle „echtZeit“ des Wertkreises Gütersloh in der Bismarckstraße 1 ermuntert Jutta Trebeß, weiter die Telefonberatung unter 0 52 01/8 57 80 31 an Werktagen zwischen 9 und 12 Uhr zu nutzen.

Hinzu kommt oft wirtschaftliche Not

Bei Sybille Florschütz vom ambulanten Sozialdienst Lebensbaum in Werther scheint derzeit „der Telefonhörer am Ohr festzukleben“. Trotz aller Schutzmaßnahmen sei bei manchen Klienten die Angst vor Ansteckung groß. Die gegenwärtigen Belastungen kommen bei den psychisch ohnehin schon beeinträchtigen Menschen noch obendrauf, verbunden mit wirtschaftlicher Not.

Die Mitarbeiter des Lebensbaums setzen unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen wie Mundschutz und Handschuhe auf Zweigleisigkeit. Soweit wie möglich werden Klienten zu Spaziergängen und Radtouren ermuntert, um die Seele aufzuheitern und der Isolation vorzubeugen. Bei denen, die den persönlichen Kontakt aus Furcht vor Ansteckung nicht zulassen wollen, gewinnt das Gespräch am Telefon zunehmend an Bedeutung. Auch gehe man anstatt mit den Leuten dann eben für sie einkaufen, sagt Sybille Florschütz.

Im Wesentlichen gibt es laut Prof. Dr. Kronmüller zwei Umgangsmethoden mit der Corona-Krise. Während die einen sämtliche Informationen zum Thema buchstäblich aufsaugen, blenden andere entsprechende Berichte aus. Bei einigen psychisch Erkrankten komme es mitunter vor, dass die kollektiven Belastungen das individuelle Leid in den Hintergrund drängen. „Es kann auch etwas Tröstliches haben, wenn man feststellt, dass alle ein Problem haben und man damit nicht alleine dasteht“, so Kronmüller.