Von Klaudia Genuit-Thiessen

Der Haller Bach-Chor gilt bei den heimischen Musikfreunden als musikalisches Aushängeschild der Stadt. „Gefüttert“ wird er vor allem aus den Reihen der Kinder- und Teenie-Chöre. Und genau über diesen Weg ist die Sechstklässlerin vom Kreisgymnasium Halle auch dorthin gelangt. „Ich habe im Wichtelchor angefangen zu singen“, erzählt das Nachwuchs-Talent, das im Teenie-Chor einen Tipp von Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert bekommen hat: Einzelunterricht bei Gabriele Czerepan. Die in Detmold lebende Sopranistin und Gesangspädagogin, die schon oft bei den Bach-Tagen zu hören war, hat an der Entwicklung der Stimmqualität im Bach-Chor einige Verdienste. Auch dank ihrer Schulung hat sich Maya Kleine auf den Wettbewerb in Bielefeld vorbereitet.

Vier Stücke vorgetragen

Am Klavier begleitet von Kirchenmusikdirektor Martin Rieker, hat die junge Sängerin vier Stücke vorgetragen. Neben einem Mozart-Lied aus dem „Figaro“, dem Kirchenlied „Geh aus mein Herz“ und „Over the Rainbow“ aus dem Musical „Der Zauberer von Oz“ hat sie Schuberts „Heidenröslein“ gesungen. „Wir haben uns für die unbekanntere der beiden Versionen entschieden“, sagt sie. Und freut sich noch im Nachhinein, dass sie alles auswendig konnte und weder Text noch Noten vergessen hat. „Aufgeregt ist man natürlich schon.“

„Es ist besonders schön, wenn auch einmal Sänger zu Ehren kommen – jenseits von Voice-Kids und anderen TV-Formaten“, sagt Kantor Engelbert. Er freut sich über Maya als Zugpferd für andere in dem etwa 20 Nachwuchssänger starken Teenie-Chor. Denn „das zieht die anderen sicher auch mit. Und sie sehen, dass auch mal ein Stimmbildungsnachmittag zu zweit oder allein richtig was bringen kann.“

Familie ist eher sportlich unterwegs

Maya Kleine stammt aus einer Familie, in der man eher sportlich unterwegs ist. Doch die Elfjährige besucht die Musikklasse am KGH, spielt Cello und jetzt auch Klavier, um sich später auch selbst begleiten zu können. „Ich finde die Musik so schön, diesen hohen Gesang“, sagt sie ein bisschen träumerisch mit dem Blick auf den Landeswettbewerb 2021, an dem sie unbedingt teilnehmen möchte. „In unserer Klasse wissen alle schon, was sie werden wollen: Handballprofi, Fußballmoderatorin oder Schauspielerin.“