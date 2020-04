Von Christian Althoff

Halle (WB). Franz Janser ist 84 Jahre alt, seine Frau Elisabeth ist zwei Jahre jünger. Was, wenn einer von ihnen sich mit dem Coronavirus infiziert und beatmet werden muss? Was, wenn es dann zu wenig Beatmungsgeräte gibt? „Wir haben unseren Weg gefunden, um den Ärzten in ihrer Not bei der Entscheidung zu helfen – sollte es denn überhaupt zum Schlimmsten kommen”, sagt der 84-Jährige.

Das Ehepaar, das in Halle im Kreis Gütersloh lebt, gehört nicht zu den Menschen, die Gedanken an den Tod ihr Leben lang weggeschoben haben – im Gegenteil. „Schon als Kind war mir der Tod immer wieder präsent. Nicht nur durch die Bombennächte”, erzählt die frühere Volksschullehrerin, die in Benhausen bei Paderborn aufgewachsen ist. „Wenn bei uns im Dorf jemand im Sterben lag, wurde der Pastor gerufen. Er kam dann in Begleitung zweier Messdiener, die auf dem Weg zu dem Haus des Sterbenden ihre Schellen schwangen. So wussten alle im Ort Bescheid.”

Das Thema Sterben hat Franz Janser seit seinem Theologiestudium in Paderborn nicht mehr losgelassen. „Dabei geht es natürlich auch darum, den Sinn des Lebens für sich selbst zu entdecken. und sich solche Fragen nicht erst am Ende des Lebens zu stellen.”

Inzwischen haben die Jansers sechs Enkel und einen Urenkel, und sie blicken auf ein erfülltes Leben zurück. Er unterrichtete Jahrzehnte als Lehrer an einem Berufskolleg Pädagogik, Heilpädagogik, Religion, Physik und weitere Fächer. Sie übte ihren Beruf als Volksschullehrerin nicht aus, sondern kümmerte sich um die beiden Söhne und die Tochter und engagierte sich jahrzehntelang sozial – in der Caritas und im Strafvollzug, wo sie jungen Häftlingen das Kochen beibrachte.

„Als wir vor zwei Jahren unser Haus verkauften, um in den Kreis Gütersloh in die Nähe unserer Tochter zu ziehen, wurde uns deutlich: Jetzt sind wir alt, jetzt kommt nichts mehr”, sagt Elisabeth Janser. Sie und ihr Mann hatten eine Verwandte fünf Jahre im Koma erlebt und nicht nur deshalb schon vor Jahren Patientenverfügungen verfasst, um nach Möglichkeit nicht an Maschinen sterben zu müssen. „Dass es Menschen in unserem Alter gibt, die keine haben, kann ich nicht verstehen”, sagt die 82-Jährige.

Das Ehepaar wähnte sich auf alles vorbereitet und hatte sich sogar schon den Friedhof in Halle angesehen, als das Coronavirus nach Deutschland kam und die Eheleute in eine Sorge versetzte, mit der sie nicht mehr gerechnet hatten. „Wir beachten alle Anweisungen, um uns und andere nicht zu infizieren”, sagt Franz Janser, und er lobt die Verantwortlichen in Berlin. „Dass es bei uns bisher nicht so schlimm gekommen ist wie in Italien oder den USA liegt an der schnellen Reaktion unserer Politiker, die zum Glück alle an einem Strick ziehen.” In den Fernsehnachrichten sei kaum noch von Großer Koalition die Rede: „Das heißt jetzt einfach Regierung – und das ist gut so.”

Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen könne das Virus natürlich auch seine Frau oder ihn treffen. „Ich habe viel gelesen über die Triage, also die Entscheidung der Ärzte, wen sie zu retten versuchen, wenn nicht genügend Beatmungsgeräte da sind”, sagt Franz Janser. Im schlimmsten Fall, das wüssten sie, bekämen sie aufgrund ihres Alters und der damit verbundenen schlechten Heilungschancen wohl kein Beatmungsgerät. „Und diese Entscheidung, die ein Arzt dann ja fällen muss, tragen wir mit”, sagt Elisabeth Janser. Ihr Mann und sie hätten lange darüber gesprochen und schließlich Anfang April in Gegenwart ihrer Hausärztin einen entsprechenden Satz in ihre Patientenverfügungen geschrieben. Franz Janser: „Wir möchten dem Klinikpersonal helfen, indem wir es wissen lassen: Wir verstehen die Entscheidung und akzeptieren sie.” Die Beatmungsgeräte sollten im Ernstfall Menschen mit besseren Heilungschancen zur Verfügung gestellt werden, sagt der 84-Jährige. „Und wir möchten dann palliativ betreut werden.”