Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Abstand, Abstand, Abstand – auch die Haller sind es leid. Dennoch halten sich die allermeisten in Zeiten von Corona an die Vorgaben. Allerdings gibt es Ausnahmen: Seit dem Verhängen der Schutzverordnung vor fast drei Wochen hat das Haller Ordnungsamt mehr als 60 Bußgeldverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten in die Wege geleitet. „Überwiegend waren es junge Leute, die gegen das Kontakt- und Versammlungsverbot verstoßen haben, aber auch Ältere waren dabei“, sagt Regina Bresser.