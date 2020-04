Davon befinden sich laut Kreisverwaltung 145 (Vortag: 139) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 22 (Vortag: 27) in stationärer Behandlung. 10 (Vortag: 10) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 1 Person (Vortag: 2) muss beatmet werden. Gestorben sind bisher 14 Infizierte im Kreisgebiet.

Insgesamt haben sich bislang 563 Personen (Vortag: 555) infiziert. 382 (375) gelten als genesen. Im Altkreis Halle gibt es in Borgholzhausen 16 Fälle (Vortag 16), in Halle 40 (39, 4 Todesfälle), in Steinhagen 51 (51, 4 Tote), in Versmold 34 (31) sowie in Werther 14 (14, 1). Im übrigen Kreisgebiet sehen die Zahlen im Einzelnen so aus: Gütersloh 113 (Vortag: 113, 2 Todesfälle), Harsewinkel 59 (55, 1 Toter), Herzebrock-Clarholz 23 (23), Langenberg 14 (14), Rheda-Wiedenbrück 68 (68), Rietberg 71 (71, 1), Verl 29 (29) und Schloß Holte-Stukenbrock 31 (31, 1)