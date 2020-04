Auf dem Wochenmarkt war Frank Bertram regelmäßig anzutreffen. Jetzt hat der „Bürger in Uniform“ Abschied genommen – nach mehr als 40 Jahren als Schutzmann in der Lindenstadt, davon 22 Jahre als Bezirksbeamter. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Nach 20 Jahren auf der Straße kennt Frank Bertram seine Kundschaft und sie ihn. Auch der Haller, der immer wieder wegen kleiner Schummeleien mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und regelmäßig zu tief ins Glas guckt. „Früher hat er sich verdrückt, wenn die Polizei kam. Jetzt bleibt er stehen und spricht mit mir“, sagt der Bezirksbeamte. Nach mehr als 40 Jahren als Schutzmann in der Lindenstadt und „fast 44 Jahren in Uniform“ geht Frank Bertram jetzt mit 60 Jahren in den Ruhestand.

In Hesseln und Halle aufgewachsen, Realschule, 1976 dann die Polizei-Ausbildung in Stukenbrock – wenn es nicht den ein oder anderen Stolperstein in seinem Leben gegeben hätte, müsste der Hauptkommissar mit Wohnsitz in Borgholzhausen noch zwei Jahre weiterarbeiten. Doch da schlagen nicht nur 20 Jahre Wach- und Wechseldienst zu Buche und weitere 22 beim Bezirksdienst, sondern auch ein paar ganz besondere Ereignisse, an die Frank Bertram heute am liebsten gar nicht mehr denken möchte.

Schießerei in Steinhagen

Zum Beispiel im Jahr 1982: Damals kommt es in Steinhagen zu einer Schießerei, als Frank Bertram und sein Kollege Wilfried Gottwald einen Porschefahrer kontrollieren, der mit überhöhtem Tempo durchs Dorf gerast ist. Robert Panek, ein Posträuber. Drei Kugeln aus seiner eigenen Waffe treffen den jungen Polizisten damals und durchschlagen Oberschenkel, Handgelenk und Hals. Der Täter, flüchtet. Er versucht so etwas Ähnliches viele Jahre später noch einmal in Köln, allerdings ohne Erfolg, und erschießt sich selbst.

Motorradunfall in Sandforth

Lebensgefährliche Verletzungen erleidet Frank Bertram 1990 bei einem Verkehrsunfall in Sandforth. Der Polizeibeamte ist mit einem Dienstkrad unterwegs, als ihm an einer Kreuzung, an der er schon drei tödliche Unfälle selbst aufgenommen hat, eine Autofahrerin aus Brockhagen die Vorfahrt nimmt. Beim Ausweichen gerät das Motorrad in einen Seitengraben und prallt dort gegen einen Betontunnel vor einer Grundstückszufahrt. Frank Bertram: „Ich fliege in ein Gebüsch, wo ein Ast den Klickverschluss meines Helmes öffnet. Ich verliere den Helm und knalle mit dem Kopf ungeschützt wohl auf einen Stein.“ Die Autofahrerin hält glücklicherweise an und sucht den Motorradfahrer. Als sie ihn nicht findet, alarmiert sie Polizei und Rettungskräfte. Mit inneren Blutungen landet Frank Bertram auf dem OP-Tisch in Bielefeld – und übersteht alles nach dreieinhalb Wochen im künstlichen Koma.

Alarm in der Kita-Gruppe

Im Bezirksdienst hat der Beamte es eigentlich ein wenig ruhiger. Er ist der Bürger in Uniform, Ansprechpartner für Kindergärten, Schulen und Senioren, hat mit Themen rund um sichere Wohnung, Handtaschendiebstählen, präventiven Geschichten zu Kaffeefahrten und Enkeltricks zu tun. Doch genau bei dieser Arbeit muss Frank Bertram erleben, wie ihm erst ein unbekannter eisiger Wind entgegenbläst, dann warmes Vertrauen. Denn als der überaus beliebte Schutzmann einer Kindergartentruppe die Zellen auf der Polizeiwache zeigt, drückt ein Knirps ein verbotenes Knöpfchen und löst Alarm aus. Eine unwillkürliche Handbewegung über den Kopf des Jungen hinweg, Mütter und Erzieherin „mit Schnappatmung“ – bevor sich das Ganze als Luftnummer erweist. Bis dahin dauert es allerdings einige Tage. „Das war eine miese Sache, die mich wirklich mitgenommen hat. Aber ich habe dabei zu spüren bekommen, dass ich auch als gewöhnlicher Polizist solch einen Rückhalt in der Bevölkerung habe und wirklich in den Herzen der Leute einen Platz habe. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet“.

Der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter und Opa eines Pauls (2) wird im Ruhestand nicht die Arbeit vermissen, aber doch viele nette Menschen, bei denen er sich auf diesem Weg bedanken und verabschieden möchte. Kein Wecker mehr, dafür aber Reisen mit Ehefrau Ulrike, Haus und Garten, Modelleisenbahn, Fahrrad, Motorrad, die Posaune im Feuerwehr-Musikzug Pium– „ich sehe wirklich keine Langeweile auf mich zukommen“, sagt Frank Bertram.