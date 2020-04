Der Unfall passierte am Mittwoch kurz vor 15 Uhr. Der Mitarbeiter des Bauhofes war mit Routinearbeiten auf dem Rathaus-Vorplatz an der Ravensberger Straße befasst. Dazu gehörte das Abflämmen von Unkraut auf dem Kopfsteinpflaster. Dabei kam der Mann offenbar zu nah an den Bewuchs an der Rathaus-Fassade, wo an einer Ecke Efeu vom Boden bis unter das Dach sich hochrankte.

Durch Passanten wurde der Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass das Efeu hinter ihm Feuer gefangen hatte. Der starke Wind habe die Funken ins Efeu getrieben. „Das Feuer kletterte binnen einer Minute bis unter das Dach hoch. Die Pflanzen sind knochentroclen“, schilderte der Bauhof-Mitarbeiter dem WB. Die Feuerwehr sei zum Glück binnen fünf Minuten vor Ort gewesen und habe den Brand schnell abgelöscht, zeigte sich der Bauhof-Mann erleichtert, dass die Folgen seines Fehlers zügig eingegrenzt werden konnten.

Der Löschzug Halle war mit zwei Fahrzeugen und der Drehleiter vor Ort. Bauhof-Mitarbeiter beseitigten anschließend das verkohlte Efeu von der Rathaus-Fassade. Der wilde Wein an anderen Teilen des Gebäudes war schon vor geraumer Zeit planmäßig beseitigt worden.