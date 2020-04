Halle (WB). Ein räuberischer Ladendiebstahl hat für den mutmaßlichen Täter mit einem Platz in der Untersuchungshaft sein Ende gefunden. Am Mittwochmittag konnte der 30-jährige Mann auf der Flucht durch mehrere Zeugen gestellt werden, nachdem er zuvor in einem Lebensmittelmarkt an der Gartenstraße diverse Packungen Tabak gestohlen hatte.