Von Malte Krammenschneider

Erst Trägerkonstruktion geschweißt und darauf ein Nest vorgebaut

Verantwortlich für die nagelneue und anscheinend heiß begehrte Herberge der großen Vögel ist der studierte Maschinenbauer Dirk Wacker-Künsebeck, der den vergangenen Winter genutzt hatte, um ein Nest nach Plänen des NABU herzustellen. „Ich habe erst eine Trage-Konstruktion geschweißt und sie dann mit Lärchenholz belegt. Wir haben sogar ein Nest aus Heu und Reisig geformt“, verrät der 47-Jährige, der die Idee schon länger verfolgte.

Als vor ein paar Jahren nämlich die umliegenden Stromleitungen unter die Erde verlegt wurden, fragte die Familie an, ob die verantwortliche Firma nicht einen A-Masten am Grundstücksrand stehen lassen könne. Mit Erfolg.

Nest scheint auch bei anderen Störchen beliebt zu sein

Bis das Nest am Mast angebracht werden konnte, dauerte es bis zum 4. April und damit länger als geplant, da der Hubsteiger auf der lange Zeit durchnässten Wiese eingesunken wäre. „Wir dachten schon, es wäre vielleicht schon zu spät, doch nur vier Tage später saßen zwei Weißstorche im Nest”, erzählt Dirk Wacker-Künsebeck. Vermutlich liegt es auch daran, dass sie mit dem angrenzenden Naturschutzgebiet „Hörster Feuchtwiesen“ ideale Bedingungen vorfinden, um ihren (möglichen) Nachwuchs mit ausreichend Nahrung wie Fröschen, Fischen und großen Insekten zu versorgen.

Wie beliebt der Nistplatz in zehn Metern Höhe ist, zeigt zudem die Tatsache, dass die in der Zwischenzeit auf die Namen „Piep“ und „Matz“ getauften Vögel ihr neues Zuhause bereits mehrfach gegen andere Störche verteidigen mussten. „Die haben hier teilweise richtig Randale gemacht“, berichtet Ellen Wacker-Künsebeck, die mit ihrer Familie nur zu gern aus dem Fenster schaut, um zu beobachten was die neuen Nachbarn gerade so treiben.

Brutzeit bei Störchen dauert etwa 32 Tage

In der Gegend hat sich die neue, vom Radweg der Versmolder Straße gut zu beobachtende Attraktion schon herumgesprochen. Immer wieder machen Radler und Ausflügler halt, um das Storchenpaar zu betrachten. Manch einer hat sogar ein Fernglas dabei.

Die Wacker-Künsebecks hoffen darauf, dass „Piep“ und „Matz“ ihre neue Bleibe dermaßen gemütlich finden, dass sie für Nachwuchs sorgen. Zeit dafür ist noch, denn die Brutzeit der bis zu 115 Zentimeter hohen Großvögel erstreckt sich von April bis August und dauert etwa 32 Tage. Dabei können bis zu fünf Eier gelegt werden, die abwechselnd von Männchen und Weibchen bebrütet werden. Nach etwa zwei Monaten werden die Nesthocker flügge und erinnern sich bestimmt an ihre Hörster Kinderstube. „Störche kommen oft an ihre Brutstätten zurück. Das wäre natürlich toll“, sagt Dirk Wacker-Künsebeck.