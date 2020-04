So ist ein Gleichlauf zu den Auswertungszeiten des Landeszentrums Gesundheit NRW gewährleistet. Zum Stand 26. April, 0 Uhr, waren insgesamt 588 laborbestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 447 Personen als genesen und 114 als noch infiziert. Von diesen befinden sich 105 in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 9 in stationärer Behandlung. Eine Perso davon wird intensivpflegerisch versorgt und muss beatmet werden. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 17 Personen. Aktuell noch infiziert sind in Halle 15 Personen, in Steinhagen 18, in Borgholzhausen 6, in Werther 7 und in Versmold 9.