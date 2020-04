Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Eigentlich dachte Sandra Werner, ihre berufliche Zukunft liegt in der Entwicklungsarbeit. Statt um oder für das, was man früher Entwicklungsländer genannt hat, wird sie jetzt das gedeihliche Miteinander von Mann und Frau im Rathaus weiterentwickeln. Die 33-Jährige ist Halles neue Gleichstellungsbeauftragte und Nachfolgerin von Eva Sperner. Eine Frau in der Verwaltung, die ihre besonderen Qualifikationen für die neue Aufgabe in ganz unterschiedlichen Welten gesammelt hat.

„Ich freue mich sehr, dass wir eine junge Frau gefunden haben, die für diesen Job brennt. Wir sind hier nämlich sehr verwöhnt: Eva Sperner hinterlässt unglaublich große Fußstapfen“, sagt Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann. Ein Monat hat Sandra Werner noch zusammen mit Eva Sperner gearbeitet, die nach fast 34 Jahren als Einzelkämpferin und Netzwerkfrau in der Lindenstadt in den Ruhestand geht. Eine intensive Stab-Übergabe. „Das ist perfekt für die Übergangszeit“, freut sich Sandra Werner über die Vorbereitung auf die breit gefächerte Arbeit. „Eine Stabsstelle, in der ich als Mitglied des Verwaltungsvorstandes alles mitkriege“.

Qualifizierte Ostwestfälin

Mit dem Job in Halle rückt Sandra Werner wieder ein Stück näher an ihre Heimat heran. Denn die gebürtige Bielefelder ist in Enger aufgewachsen und hat ihr Abitur in Herford bestanden. Schon als Schülerin war sie im Ausland und hat mit 17 ihr High-School-Diplom in Kentucky abgelegt. Schon während des Bachelor-Studiengangs in Europäischen Studien in Enschede und Madrid entdeckte sie ihre Leidenschaft für Gleichstellungsthemen. Nach einem Jahr im Europäischen Freiwilligendienst im spanischen Castilla La Mancha hat sie folgerichtig ihr Interesse mit einem Masterstudium in Gender Studies wieder aufgegriffen. In Utrecht und Granada sammelte sie dann Fachkenntnisse, die sie in die Praxis mitnehmen konnte: als Trainee in der Abteilung für Gleichberechtigung im Rat der Europäischen Union in Brüssel, im Diversity Management bei Bertelsmann in Gütersloh und durch ihre Arbeit in einem Frauenzentrum in Nicaragua. „Dort haben wir unter anderem viele Frauen unterstützt, deren Gewaltfälle vor Gericht gebracht wurden“, berichtet Sandra Werner über ihre Erfahrungen in Zentralamerika, die sie „einen ganz anderen Eindruck von der Welt“ gewinnen ließen.

Nach der Arbeit für die Frauenrechtsorganisation kehrte die sportliche Ostwestfälin, die gern Kraft und Ausdauer im Fitnessstudio trainiert und früher Kampfsport (Taekwondo und Jiu Jitsu) betrieben hat, dem tropischen Klima den Rücken. Als Integrationskoordinatorin leitete sie das Integrations- und Begegnungszentrum „Haus der Kulturen“ der Widukindstadt Enger: „Meine erste richtige Erfahrung in einer kommunalen Verwaltung“. Von dort wechselte sie für ein Jahr und drei Monate als Gleichstellungsbeauftragte und Geschäftsführerin des Integrationsbeirates ins niedersächsische Wunstorf. „Aus familiären Gründen wollte ich zurück in die Region. Und da habe ich durch Zufall die Stellenausschreibung in Halle gesehen“, verweist sie auf ihren 85-jährigen Großvater in Enger.

Weil in den Haller Arbeitskreisen corona-bedingt alles sehr ruhig angeht, hat sie derzeit die Gelegenheit, von Eva Sperners Erfahrungsschatz zu profitieren. So schnell will Sandra Werner nicht wieder weg aus Halle, sagt sie. „Ich habe viel ausprobiert, um zu gucken, ob es das Richtige ist für mich. Im Ausland habe ich viel gelernt und mitbekommen. Inzwischen ist mir aber eine solide Basis wichtiger als früher, ein eigener Platz in der Welt“.