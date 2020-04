Ein Foto der 12,5 Zentimeter großen, quadratischen Kostbarkeiten ist derzeit schon in der St. Johanniskirche zu sehen – quasi als Appetitanreger für eine Ausstellung „nach Corona“. Geöffnet ist die Kirche derzeit dienstags, mittwochs, donnerstags von 15 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und bald wieder rund um die Gottesdienst-Zeiten. Ende Mai soll noch die Ausstellung mit 96 historischen Bibelfliesen dazukommen, hofft Udo Waschelitz.

Er ist Bindeglied zwischen Stadt und Evangelischer Kirchengemeinde und hat den Kontakt hergestellt zum Experten Kurt Perrey, Pastor aus Emsdetten. Derzeit ist die Ausstellung der niederländischen Volkskunst in Schieder-Schwalenberg in Lippe zu sehen.

Nichts für arme Leute

Die Kunstwerke im Kleinformat stammen vermutlich aus einer Zeit, als wegen des biblischen Bilderverbots in den reformierten Kirchen alle Bilder weiß übertüncht wurden. Kein Bild, keine figürliche Darstellung sollte von dem verkündigten Wort Gottes ablenken. Udo Waschelitz: „Die Leute wussten sich damals zu helfen und haben die Bilder für den privaten Gebrauch in ihre Wohnungen geholt. Vielleicht waren sie auch so etwas wie Vorläufer der Kinderbibeln“. 592 unterschiedliche Motive soll es insgesamt in violetten und blauen Metalloxidfarben geben.

Nichts für arme Leute: Die 45 Prachtstücke in Halle sollen aus einer Manufaktur in Rotterdam stammen. Historiker Martin Wiegand: „Das konnten sich wirklich nur Wohlhabende leisten“. Die Fliesen hatten einst im alten Meinders Hof ihren Platz. Seit dieser 1925 dem heutigen Rathaus weichen musste, zieren sie einen schlichten Kamin in der früheren Wohnung des Landrats Alfred von Campe, der zuvor im Meinders Hof sein Büro hatte. Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann freut sich über die Entdeckung: „Niemand hat wirklich gewusst, welchen Schatz wir da haben – einfach genial“.

Pastor Tim Henselmeyer erkennt in den Illustrationen einen „kreativen Ansatz, um Menschen mit biblischen Geschichten vertraut zu machen“. Er hält die Fliesen für eine Bereicherung. Für denjenigen, der sich Zeit nehme, für den könnten sie einen wertvollen Gedankenanstoß geben.