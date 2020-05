Von Volker Hagemann

Halle (WB). Der Tod von „Tierflüsterer“ Roy Horn am vergangenen Wochenende sorgt auch bei einer Hallerin für große Traurigkeit: Denn Brigitte Vogt (89) hatte Horn und seinen Partner, den Magier Siegfried Fischbacher, schon vor 61 Jahren an Bord des Turbinenschiffs „Bremen“ persönlich kennengelernt.

Und der gute Kontakt zu Siegfried & Roy hat bis heute angehalten. „In meinem Herzen sind die beiden im Laufe der Zeit schon fast wie weitere Söhne für mich geworden“, sagt Brigitte Vogt. Aus dem WESTFALEN-BLATT erfuhr sie jetzt, dass Roy an den Folgen seiner Corona-Erkrankung gestorben ist.

Roy arbeitete damals als 14-jähriger Page

Als die Hallerin und die beiden Auswanderer sich 1959 auf der Jungfernfahrt der gerade erst umgebauten „Bremen“ von Bremerhaven über Southampton und Cherbourg bis New York erstmals über den Weg liefen, da war der spätere Erfolg des Duos in Las Vegas noch Zukunftsmusik. „Siegfried, damals 19 Jahre alt, kam aus Rosenheim und arbeitete an Bord als Steward, Roy aus Nordenham war 14 und verdiente auf dem Schiff als Page sein Geld“, erinnert sich Brigitte Vogt. „An Bord haben sie sich überhaupt erst kennengelernt. Ich selbst war als Hostess tätig. Ich hatte ja das Glück, außer Englisch und Französisch auch Italienisch und Spanisch zu sprechen. Damit durfte ich dann unter anderem beim Kapitäns-Empfang die Gäste einander vorstellen.“ Die 89-Jährige muss herzlich lachen, als sie vergleicht: „Ich war sozusagen die Beatrice, die Heide Keller, des späteren ‚Traumschiffs‘.“

Schon auf dieser ersten Fahrt hätten Siegfried und Roy ihr Können als große Entertainer bewiesen, berichtet die Hallerin: „Siegfried als Magier, Roy als Tierflüsterer. Außerhalb ihrer Arbeitszeit haben sie dann an Bord Tauben und Rasierklingen verschwinden lassen – und vor Fahrtbeginn heimlich den Geparden ‚Chico‘ an Bord geschmuggelt. Roy war nämlich mit dem Gründer des Bremer Zoos verwandt. Das Tier hatten die beiden noch während ihrer Auftritte auf dem Schiff mit eingebunden. Das muss man erstmal hinkriegen!“, amüsiert sich Brigitte Vogt noch heute königlich.

Vom Rücken eines Elefanten aus die Haller Freundin begrüßt

Mehrere Jahre war sie weiterhin Chefhostess auf der „Bremen“, auch Fischbacher und Horn arbeiteten dort bis 1964 – bis sie in Deutschland und ganz Europa auf Tournee gingen und letztlich in Las Vegas/USA blieben, wo sie im Laufe der Jahrzehnte Millionen Zuschauern ihre weltberühmten Shows zeigten. Und Vogts Freundschaft zu Siegfried & Roy? Die blieb über Jahrzehnte bis heute bestehen. „Wir schrieben uns unzählige Briefe“, berichtet die 89-jährige mehrfache Mutter, Oma und Uroma stolz und erinnert sich an persönliche Wiedersehen: „Als einer meiner Söhne 1981 ein Jahr als Austauschschüler in den USA verbrachte, besuchten wir natürlich auch Siegfried & Roy in ihrer Show. Roy begrüßte uns persönlich vom Rücken eines Elefanten aus. Im Anschluss an die Vorstellung baten uns die Bodyguards in die Privaträume der Magier, und wir quatschten und feierten unser Wiedersehen bis 3 Uhr morgens“, schwärmt Vogt. „Roy führte dann einen seiner weißen Tiger in den Raum – was meinem Mann Heiner zunächst gar nicht gefiel“, muss Brigitte Vogt schon wieder herzerfrischend lachen.

Auch als die Wahl-Amerikaner 1996 anlässlich der Eröffnung eines Löwen-Geheges von Las Vegas in den Safaripark Stukenbrock reisten, stand ein Wiedersehen mit der alten Haller Freundin auf dem Programm. „Dort wollte mich das Park-Personal zunächst nicht zu den beiden prominenten Gästen durchgehen lassen, doch als Roy rief: ‚Da ist sie ja!‘, war alles ganz problemlos.“

In diesen Tagen blättert Brigitte Vogt öfter als sonst durch den Jahres-Kalender, den Siegfried & Roy jedes Jahr engen Freunden und Wegbegleitern schicken. Und schickt eine Beileidskarte an Siegfried Fischbacher: „Mit Felsen in der Brandung drauf, die nach hinten immer kleiner werden und in ein helles Licht übergehen.“