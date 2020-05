Blick auf Grund- und Förderschule in Gartnisch. Links die Grundschule mit dem Lehrerzimmertrakt von 2012.Im gelben Gebäude ganz links ist noch die OGS untergebracht. Die Förderschule (rechts) hat Interesse an Übernahme des Grundschul-Hauptgebäudes für den Ausbau des eigenen Ganztagsbereiches. Foto: Ulrich Fälker

Von Stefan Küppers

Halle (WB). In Gartnisch wird eine neue Grundschule gebaut. Und das geschieht in nur einem Bauabschnitt, um möglichst schnell auch im Sinne der benachbarten Förderschule (Mosaikschule), die einen Teil des Altbaus übernehmen soll, fertig zu werden. Ein entsprechender Beschluss ist in einer gemeinsamen Sitzung des Schul- sowie des Bauausschusses mit jeweils sieben (SPD, Grüne, UWG) gegen vier Stimmen (CDU sowie FDP, nicht stimmberechtigt, aber erklärt ablehnend) durchgesetzt worden.

Kinder sollen durch neue Struktur der Räume zum Lernen angestiftet werden

Für die SPD legte Ratsherr Jörg Witteborg, der noch ohne politisches Amt als Vater in einer Arbeitsgruppe in Gartnisch am Konzept mitgewirkt hatte, eine ausführliche Begründung vor. Der pensionierte Gesamtschuldirektor betonte, wie wichtig es sei, dass Lehrer, Eltern und Schulplaner hier zusammengewirkt hätten. Man baue diese neue Schule für einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren. Schule werde sich bis dahin in der Pädagogik noch stark verändern, mutmaßte Witteborg. Und diese Pädagogik brauche offene und vielfach nutzbare Räume. Kinder müssten auch durch die Struktur der Räume zum Lernen angestiftet und verführt werden. Man könne künftig auch nicht mehr Ganztagsangebote und Schule nur nebeneinander stellen. Unterricht und Betreuung würden fließend ineinander übergehen.

Witteborg argumentierte für einen zügigen Neubau auch mit dem Bedarf des Kreises Gütersloh als Träger der benachbarten Mosaikschule, der wegen des Aufbaus seines neuen Ganztagsbereiches starkes Interesse an möglichst früher Übernahme der Altgebäude habe.

Plädoyers für schnelle Umsetzung des Schulneubaus

Frank Winter (Grüne) bedauerte, dass nunmehr keine Landesförderung für den Schulbau zu erlangen sei. Die derzeit im Raum stehende Investitionssumme von elf Millionen Euro stellte er den vormals prognostizierten Sanierungskosten von acht Millionen gegenüber. Der Unterschied von drei Millionen sei nicht so hoch und gut investiertes Geld in die Haller Kinder.

„Je länger man wartet, desto teurer wird es. Wir dürfen nicht abwarten, sondern müssen innovativ nach vorne gehen“, meinte Michael Koch (UWG) und drängte auf den Bau in einem Rutsch. Edda Sommer (SPD) sah dies sogar als „zwingend notwendig“ an. Man wolle ein gutes Schulkonzept umsetzen und schieße auch nicht über das Ziel hinaus, so die Bürgermeisterkandidatin der SPD.

Für Witte (Grüne) ist der Neubau alternativlos

Dr. Kirsten Witte, Bürgermeister-Kandidatin der Grünen, bezeichnete einen schnellen Bau als „alternativlos“. Es dürfe nicht sein, dass die Förderschule für ihren neuen OGS-Bereich länger als nötig auf Container zurückgreifen müsse. „Wir müssen die Förderschule unterstützen. Wer soll das sonst tun?“, meinte Witte. Die Belange der Kinder kämen ohnehin zu kurz und man möge bitte nicht an ihrer Bildung sparen. Im übrigen werde der Kreis Gütersloh für die Nutzung des Altgebäudes der Grundschule eine ortsübliche Miete zahlen, sieht Witte hier keine Geschenke an den Kreis.

Klaus-Peter Kunze (FDP) lehnte einen kompletten Neubau ab und verwies auf die große Erweiterung des Lehrerzimmers von 2012. Er hätte sich gewünscht, man hätte günstigere Alternativen im Bestand gesucht. Kunze warnte vor dramatisch wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und auch der letztlich nicht absehbaren Entwicklung für Halle.

Tappe (CDU) plädiert für längeres Abwarten

CDU-Bürgermeisterkandidat Thomas Tappe wies darauf hin, dass Mängel im nicht baufälligen Schulhauptgebäude behebbar gewesen wären. Seiner Auffassung nach entscheiden Räume nicht in erster Linie über den Erfolg einer Schule, mindestens so wichtig seien Personal- oder Digitalisierungsfragen. Tappe plädierte für Abwarten und verwies auf Steuereinbrüche im Bund oder auch im Kreis Gütersloh. Man müsse schauen, was in Gartnisch wirklich nötig sei. Tappe warnte beim Blick auf den Finanzhaushalt vor absehbaren Liquiditätslücken ab 2023. Dies gehöre bei einer Lagebeurteilung mit dazu. Im übrigen sehe er Halle nicht in einer Vorreiterrolle für den Förderschulträger Kreis, der müsse selbst seine Hausaufgaben machen.

„Ich verstehe nicht, was hier abläuft. Wir haben das Geld und eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Förderschule“, sagte Ulrike Sommer (SPD).