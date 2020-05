Von Stefan Küppers

SPD, Grüne und UWG haben eine bedeutende Entscheidung zur Stärkung des schulischen Angebotes in Halle durchgesetzt. Generationen von Schülern werden von dem Neubau der Grundschule Gartnisch profitieren und ihre Eltern werden froh sein, ihre Kinder in diesen Lebens- und Lernort modernster Prägung schicken zu dürfen. Ja, diese Zukunftsschule kostet viele Millionen. Aber das sollten uns Kinder doch wert sein. So oder so ähnlich werden die drei Fraktionen im Wahlkampf von ihrer Schulpolitik erzählen.