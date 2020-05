Dieser Lkw am Eingangstor von Westfleisch in Dissen muss unverrichteter Dinge wieder umkehren. Der Betrieb ist wegen Corona-Infektionen geschlossen worden.. Foto: Stefan Küppers

Dissen/Gütersloh (dpa/WB). Wegen zahlreicher Coronavirus-Infektionen in der Belegschaft setzt ein fleischverarbeitender Betrieb in Niedersachsen die Produktion aus. Tests hatten ergeben, dass 92 Mitarbeiter des Betriebs in Dissen infiziert sind, wie der Landkreis Osnabrück am Sonntag mitteilte.