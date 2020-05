Wie die Polizei jetzt mitteilt, kam es am Mittwochnachmittag, 27. Mai, gegen 16.10 Uhr in der Kantstraße in Künsebeck zum Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigen VW-Fahrer aus Gladenbach (Hessen) und einer 83-jährigen Fahrradfahrerin aus Halle.

Demnach wollte der 37-Jährige von einem Firmengelände aus nach links in die Kantstraße abbiegen. Beim Anfahren aus der Einfahrt kollidierte er mit der 83-Jährigen, die die Kantstraße in Richtung Leimweg befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde per Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.