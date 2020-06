Von Stefan Küppers

Auf der Goebenstraße in Halle ist in dieser Woche eine Einengung aufgebaut worden, sodass Pkw im Gegenverkehr nicht mehr gleichzeitig passieren können. Nicht nur zum Schichtwechsel bei der anliegenden Firma Storck sorgt die Schikane für viel Verdruss bei Pkw-Fahrern auf einer der wichtigsten Haller Zubringerstraßen. Egal. Die Engstelle ist eine weitere gezielte Maßnahme zur Durchsetzung von flächendeckendem Tempo 30 in Halle, was SPD, Grüne, UWG mit Überzeugung gemeinsam voran treiben.