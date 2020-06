Halle (WB). Gleich zwei Fälle von Unfallflucht binnen weniger Stunden beschäftigten die Polizei jetzt in Halle.

Am Montagvormittag, 8. Juni, beschädigte eine zunächst unbekannte Autofahrerin gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Elsa-Brändström-Straße beim Einparken den VW Golf eines 64-jährigen Mannes aus Halle. Die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Ermittlungen führten zu einem Skoda Fabia, der auf demselben Parkplatz stand und an dem dazu passende Unfallschäden erkannt wurden. Gegen die 66-jährige Halterin und Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mittags der nächste Fall

Keine zwei Stunden später beschädigte ein zunächst unbekannter Opel-Fahrer auf der Bielefelder Straße (B 68) in Halle gegen 13.10 Uhr beim Vorbeifahren den VW Kombi einer 48-jährigen Steinhagenerin. Der Opel-Fahrer befuhr die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Bielefeld, als er aus ungeklärter Ursache den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW touchierte. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem 65-jährigen Steinhagener, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.