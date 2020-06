Blick auf die Baustoffhandlung Bültmann an der Kaiserstraße/Ecke Bismarckstraße. Der Betrieb soll aufgegeben werden, stattdessen eventuell betreutes Wohnen entstehen. Foto: Ulrich Fälker

Halle (WB/SKü). Die traditionsreiche Baustoffhandlung Bültmann an der Kaiserstraße in Halle soll aufgegeben werden. Dadurch ergeben sich für die Nutzung des bisher gewerblichen Grundstücks an der Ecke zur Aufmündung der Kaiserstraße städtebaulich interessante neue Möglichkeiten, die die Grundeigentümer mit der Bauverwaltung der Stadt bereits diskutiert haben.