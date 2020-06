Von Stefan Küppers

Dieser nächste wichtige Schritt könnte möglicherweise erst nach den Kommunalwahlen am 13. September erfolgen, denn der mobile Gestaltungsbeirat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der sich aus unabhängigen Experten zusammensetzt, will erst Ende August in Halle zusammenkommen und könnte einige Wochen für die Erarbeitung seiner Empfehlungen bezüglich der alten Häuser benötigen.

Nachverdichtung und Aufwertung entlang der Ortsdurchfahrt

Roger Loh stellte eine Angebotsplanung für einen Teilbereich der Langen Straße vor, die mithin keinen Bauzwang bedeuten soll. Es geht um städtebauliche Neuordnung, Nachverdichtung und auch Aufwertung der Bereiche entlang der Ortsdurchfahrt. Loh bot drei Hauptvarianten einer städtebaulichen Rahmenplanung an, die sich insbesondere unterschieden bei möglichen Ersatzbauten für das ehemalige (nun stadteigene) Möbelhaus Wolff, die Gestaltung des Kreuzungsbereiches Lange Straße/Graebestraße/Wertherstraße (mit Kreisverkehr oder Ampelanlage) beziehungsweise der Neubebauung in zweiter Reihe der Ortsdurchfahrt.

Mehrere alte Häuser, die bis zu 300 Jahre alt sind, würden den Plänen zufolge durch Neubauten ersetzt. Das betrifft zum Beispiel die in Privatbesitz befindlichen Objekte Lange Str. 31 und 38, die im Bereich der Ampelkreuzung sich quasi gegenüber liegen, aber keine Denkmäler sind. Mögliche Ersatzbauten kann sich Loh deutlich höher gebaut als jetzt vorstellen. Das benachbarte Haus Lange Str. Nr. 33 ist erst kürzlich unter Denkmalschutz gestellt worden und müsste stehen bleiben. Die Häuser direkt daneben aber würden bei Varianten der Rahmenplanung durch Neubauten ersetzt. Loh lenkte in seinem Vortrag den Blick auch auf den Erhalt alter Bäume, die im Plan festgesetzt werden sollen. Nicht in der Rahmenplanung enthalten sind Perspektiven für die alten Häuser auf der südlichen Seite der Langen Straße (Nr.24 bis 30), die ebenfalls im städtischen Besitz sind. Hier soll demnächst Architekt Erdmann seine Gutachten vorlegen.

Sehr lebhafte Diskussion

Eine sehr lebhafte politische Diskussion entzündete sich an den Anmerkungen des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Axel Reimers. Er kritisierte, dass bis heute keine ganzheitliche Betrachtung der Langen Straße angestrengt worden sei. Stattdessen würden jetzt schon Teilprobleme wie zum Beispiel Kreisverkehre betrachtet, anstatt das große Ganze in den Blick zu nehmen. Reimers erinnerte sich an Zusagen der Bürgermeisterin nach dem ersten Bürgerworkshop 2018, dass genau diese ganzheitliche Betrachtung in einem zweiten Workshop erfolgen solle. Hier kam Widerspruch von Fachbereichsleiter Jürgen Keil, der sich an einen solchen Auftrag nicht erinnern konnte. Neben Ulrike Sommer (SPD) widersprach auch Jochen Stoppenbrink (Grüne) Reimers, denn eine ganzheitliche Betrachtung laufe seit 1,5 Jahren, man diskutiere in Alternativen und halte sich Fragestellungen offen. Stoppenbrink: „Wir können doch nicht alles auf einmal in einem Guss entwickeln“, so Stoppenbrink.

Reimers hielt dagegen. Er warf der Gegenseite vor, seit Jahren bei einer der Kernfragen an der Langen Straße, wie man es mit dem Erhalt der alten Häuser halte, politisch nur herumzueiern: „Wollen wir erhalten oder etwas Neues bauen?” Keil betonte, dass kein Bürgerworkshop der Politik am Ende die Entscheidung abnehmen könne. Am Ende einigte sich der Ausschuss auf die Organisation eines weiteren Workshops, der sich mit städtebaulichen und verkehrlichen Aspekten einer Neuordnung befassen soll.

Ein Kommentar von Stefan Küppers

Seit Jahren wird die Zukunft der Langen Straße diskutiert. Und je konkreter die Planungen werden, desto mehr kristallisiert sich heraus, dass die Befürchtungen der Bürgerinitiative, die für den Erhalt alter Häuser kämpfen, sehr berechtigt sind. Es ist in der Tat eine wichtige Kontroverse. Wie soll Halle nach der A33 weiterentwickelt werden und wie kann dabei das bauliche Erbe bewahrt werden? Dass bei dieser Grundsatzfrage kritische Bürger Verwaltung, Planer und Entscheider nerven, mag für diese unangenehm sein. Doch das ist hinzunehmen. Die Kritiker haben ja auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass der geforderte Stadtplanungs-Wettbewerb für die Lange Straße, der vielleicht andere und neue Ideen gebracht hätte, nicht durchgeführt wird.

Weniger hinnehmbar hingegen ist das anhaltende Herumgeeiere (CDU-Mann Reimers hat recht!) derjenigen, die zwar Beiräte und Workshops befürworten, aber keinen Mut zu klarer Haltung haben. Man kann ja der Meinung sein, dass Neues besser ist als das schäbige Alte. Doch soll man es sagen. Vor der Kommunalwahl wäre das eine wichtige Orientierung für die Haller. Stefan Küppers