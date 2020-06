Von Stefan Küppers

Halle (WB). Zum zweiten Mal hat sich aufgrund eines Bürgerantrages von Thomas Dreier der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema Landesgartenschau befasst. Und auch ohne förmlichen Beschluss ist deutlich geworden, dass ein solches Projekt mit SPD und Grünen wohl nicht durchsetzbar wäre, auch die Verwaltungsspitze äußerte sich skeptisch. Das alles geschah am Mittwochabend in Anwesenheit des Geschäftsführers der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege (LAGL NW), Karl Jänike, der auf Einladung der Stadt aus Oberhausen angereist war, um Voraussetzungen und insbesondere Chancen einer Landesgartenschau darzustellen.

Die LAGL organisiert als Partner der Kommunen die Landesgartenschauen mit. Die nächsten noch nicht vergebenen Termine für eine Landesgartenschau sind die Jahre 2026 und 2029. Um den Zuschlag erhalten zu können, muss eine Kommune für ihre Bewerbung eine Machbarkeitsstudie einreichen, deren Abgabetermine im November 2021 (für 2026) beziehungsweise Frühjahr 2024 (für 2029) liegen. Mittels einer fachlich fundierten Studie, die Grundlage der künftigen Stadtentwicklung sei, erläuterte Jänike, gelange eine Kommune im Zusammenhang mit einer Landesgartenschau an Fördermittel, an die man sonst nicht komme.

Langzeiteffekte das Ziel

So könnten vorhandene Strukturen massiv gestärkt oder auch neu entwickelt werden. “Durch eine Landesgartenschau sollen keine Strohfeuer entzündet, sondern Langzeiteffekte erzielt werden“, verwies Jänike beispielhaft auf die aktuelle LGS in Kamp-Lintfort oder auch die LGS vor Jahren in Bad Lippspringe. Jede Gartenschau verfolge andere Ziele. Während in Kamp-Lintfort alte, stillgelegte Zechen- und Industriegelände sowie Wohnquartiere entwickelt würden, sei es in Bad Lippspringe gelungen, nachhaltig den Tourismus zu fördern.

Gerade auch durch die Pandemie gewinne Naherholung an Bedeutung, so Jänike, der als ungefähre Richtwerte etwa 400.000 Besucher nannte, die zwischen elf und 25 Euro bei einem Besuch in der Stadt ausgäben. Benötigt würde ein insgesamt etwa 40 Hektar großes Ausstellungsgelände. Als (geförderte) Investitionen in eine LGS nannte Jänike 30 bis 90 Millionen Euro. Wenn man eine Gartenschau auf die Beine stellen wolle, gelte es, früh die Bürgerschaft einzubeziehen und zu aktivieren sowie Sponsoren zu gewinnen. Und Jänike riet: „Versuchen Sie möglichst im Einvernehmen das alles anzugehen, machen Sie daraus kein Politikum.“

Skepsis bei Rot-Grün

CDU-Bürgermeisterkandidat Thomas Tappe zeigte sich vom Vortrag beeindruckt: „Wenn man es richtig anfängt, kann es sehr viele Gewinner geben. Und mit dem Auftrag für eine Machbarkeitsstudie kann man sich nichts vergeben.“ Motiviert, das Thema LGS mit ganz individuellen Konzepten angehen zu wollen, äußerte sich auch Klaus-Peter Kuntze (FDP). SPD-Bürgermeisterkandidatin Edda Sommer stimmte hingegen eine andere Tonlage an: „Eine Landesgartenschau würde nochmals enorme Veränderungen für Halle bringen, die ich kritisch sehe. Wir bemühen uns, Verkehr aus der Stadt heraus zu bekommen, den wir uns dann wieder hereinholen.“ Jänike erwiderte, dass man bei einer LGS speziell auch Verkehrs- und Mobilitätskonzepte bespielen könne.

Grünen-Bürgermeisterkandidatin Dr. Kirsten Witte zeigte sich skeptisch, wo in Halle 40 Hektar Ausstellungsfläche herkommen sollten. Sie wolle jedenfalls nicht, dass hunderttausende Besucher durch den Stadtwald geleitet würden. Witte plädierte für nachhaltige Tourismus-Förderung, das sei aber etwas anderes als mit einer Gartenschau angestrebt werde. Harsche Worte kamen von Ulrike Sommer (SPD). Jänikes Vortrag habe sie nicht überzeugt und eine Machbarkeitsstudie sei rausgeschmissenes Geld. „Mir fehlt die Fantasie, wo in Halle ein LGS-Hauptgelände liegen könnte. Es bleibt eigentlich nur der Teuto, und das stört mich“, sagte Wolfgang Bölling (SPD). Fachbereichsleiter Jürgen Keil machte geltend, dass es wegen der laufenden Stadtentwicklungskonzepte keine Personalkapazitäten noch für eine Gartenschau gebe. Das Thema soll in Fraktionen beraten werden.