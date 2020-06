Halle (WB/SKü). Die Bebauung des Neubaugebietes Masch (auf den beiden bald ehemaligen Sportplätzen) soll komplett an einen Investor vergeben werden. Die Stadt will dazu das Grundstück mit später zu definierenden Erschließungs- und Bauverpflichtungen in einem europaweiten Vergabeverfahren ausschreiben. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag an den Rat fasste der Haupt- und Finanzausschuss mit sieben Stimmen von SPD und Grünen (bei inhaltlicher Unterstützung durch die FDP) gegen fünf Stimmen von CDU und UWG.