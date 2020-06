Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die erste wichtige Hürde hat das Haller Süßwarenunternehmen Storck für seine große Betriebserweiterung bereits genommen. Der Regionalrat in Detmold hat die notwendige Regionalplanänderung auch ohne Sitzung in Corona-Zeiten per Umlaufbeschluss abgesegnet und der Vorgang liegt jetzt zur Genehmigung im Düsseldorfer Ministerium vor, informierte am Freitag die Stadt Halle. Jetzt geht es mit dem Storck-Projekt auf der unteren Ebene mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung eines Bebauungsplanes weiter. Das Verfahren für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gestartet und bis zum 17. Juli 2020 können Anregungen und Bedenken von Bürgern bei der Stadt eingereicht werden.

Bis 17. Juli sind Einwendungen möglich

Weil Corona bedingt die Haller Fachausschüsse nicht tagen konnten, das Verfahren aber dennoch in den nächsten etwa neun Monaten abgeschlossen werden soll, hat die Bauverwaltung zwecks transparentem Vorgehen Informationstermine für die Presse anberaumt. Ein zweiter Pressetermin soll Ende Juni zu den Themen Umwelt und Wasser durchgeführt werden. Pläne und Unterlagen können nach Rücksprache auch bei Terminen im Rathaus von Bürgern eingesehen werden.

Neue Zufahrt für Lkw ermöglicht verbesserte Betriebsabläufe

Wie mehrfach berichtet, hat die Möglichkeit, dass Storck ein Areal für eine neue Auffahrt und Lkw-Zufahrt direkt an der Haller Westumgehung erwerben konnte, zu erheblichen Planveränderungen bei der Osterweiterung über den Paulinenweg hinweg geführt. Denn mit dieser neuen Zufahrt im Süden, so erläuterte Stadtplaner Dirk Tischmann, kann das Unternehmen die Verkehre auf dem Betriebsgelände neu konzipieren. Und das hat Folgen zum Beispiel für Storck-Betriebsteile, die einem anderen Bebauungsplan dargestellt sind. Während die Osterweiterung über den B-Plan Nr. 80 abgewickelt wird, bildet der bereits 2016 rechtskräftig gewordene B-Plan Nr. 51 die Erweiterungsbauten im Westen ab. Hier gibt es nun Änderungen, weil ein dort geplantes Hochregallager eine neue Gebäudestellung bekommt. Das hängt laut Tischmann mit besagten neuen Lkw-Verkehrsflüssen auf dem Firmengelände zusammen. Dadurch aber wächst der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 80, der anfangs 15 Hektar betrug, nach Zukauf an der Westumgehung auf 18 Hektar kletterte und nunmehr 26 Hektar umfasst. Dadurch aber wird kein neues Gelände verbraucht.

Nun drei statt vier neue Produktionshalle geplant

Dirk Tischmann und Michael Flohr, Abteilungsleiter der Bauverwaltung, erläuterten im weiteren, warum das Unternehmen die vorhandenen Erweiterungsareale nicht beliebig zubauen kann und warum eine große räumliche Trennung verschiedener Produktionsbereiche wichtig ist. Wegen scharfer Hygieneanforderungen an Lebensmittel sei es erforderlich, dass beispielsweise Haselnüsse aus der Toffifee-Produktion nicht mit der von Lachgummi in Berührung kommen dürfen. Mithin müssen freie Bauplätze im Westen des Betriebsareals zum Beispiel für eine Toffifee-Erweiterung vorbehalten bleiben, während die Erweiterungsflächen im Osten als Bewegungs- und Entwicklungsräume für ganz neue (ungenannte) Produkte in den nächsten Jahren vorgesehen sind. Auf älteren Werksplänen waren im Osten bislang vier ähnlich große Produktionshallen eingezeichnet. In den neuen Skizzen sind nur noch drei Produktionshallen, die sich bei den Größen freilich unterscheiden, sowie ein neues Verwaltungsgebäude zu sehen.

Wie bereits einmal berichtet, wird im Flächennutzungsplanverfahren geregelt, dass die knapp acht Hektar große (schon lange in Besitz des Unternehmens befindliche) Waldfläche im Osten für die betriebliche Erweiterung überplant wird. Dafür aber wird eine 5,4 Hektar große Storck-eigene Waldfläche nördlich der Margarethe-Windhorst-Straße, die für Betriebserweiterungen quasi reserviert war, wieder an die Natur zurückgegeben. Die kleinere Waldfläche im Norden sei vom Artenreichtum sogar als höherwertig zu betrachten, so Tischmann.

„Es werden keine Bürgerrechte eingeschränkt.“

Wann die neuen Produktionshallen im Osten entstehen, ist nach Auskunft der Stadt noch unklar, es hänge wohl von Nachfragen des Marktes ab. Klar sei allerdings, dass die neue südliche Zufahrt für Lkw, die dort auch viele Lkw-Aufstellplätze und Sanitäranlagen für Fahrer vorsieht, wegen der betrieblichen Prozessketten und Ablaufpläne so früh wie möglich gebaut werden soll. Für dieses Bauvorhaben müsse auch bereits ein Teil der Bäume im Erweiterungsbereich eingeschlagen werden. Und dies ist üblicherweise nach dem 1. März eines Jahres nicht mehr möglich, mindestens ein halbes Jahr Wartezeit wäre nötig. Unter anderem aus diesem Grund strebt Michael Flohr an, dass der Bebauungsplan bis spätestens Januar/Februar 2021 rechtskräftig werden kann. Flohr stellte aber zugleich klar: „Es werden aber keine Bürgerrechte eingeschränkt. Wir werden keine nötige Abwägung verkürzen, weil wir einen Zeitplan haben.“

Zu der südlichen Storck-Zufahrt an der Westumgehung wird der Planung zufolge auch der verlegte Paulinenweg geführt. Die Anwohner des Paulinenweges, laut Flohr ist etwa ein halbes Dutzend Familien betroffen, können mit Pkw über die neue Wegeführung ihre Häuser erreichen. Spaziergänger und Radfahrer, die über die A33-Brücke Paulinenweg in den Tatenhausener Wald streben, haben die Möglichkeit über die Straße Arrode zum neuen Paulinenweg-Stück zu kommen (die Westumgehung ist für Radler/Fußgänger tabu).

Der Laibach wird großräumig um das Betriebsgelände verlegt

Ein wesentliches Merkmal der Bebauungsplanung ist die umfängliches Verlegung des Laibaches, der künftig außerhalb des Firmengeländes laufen soll. Dazu wird die Lauflänge des Laibaches auf 1,3 Kilometer um gleich 700 Meter verlängert. Der Laibach soll im Zuge der Verlegung viel Platz bekommen, um ausweichen zu können. Die Gestaltung wird mit der Umwelt- und Wasserbehörde beim Kreis Gütersloh abgestimmt.

Wie Tischmann sagte, muss der Steinhauser Weg nur zu einem kleinen Teil neu gebaut werden. Das sei ein großer Pluspunkt gegenüber der alten Planung, als es noch keine Südzufahrt für Storck gab. Er machte deutlich, dass zum Schutz der Fledermäuse, aber zum Vorteil der Storck-Nachbarn an der Arrode planerisch festgesetzt werde, dass nachts das Licht auf dem Betriebsgelände gedimmt werden müsse. Die bisherigen Teiche auf Storck-Gelände würden wohl aufgegeben, hieß es. Als Ersatz seien Pflanzmaßnahmen gedacht.

Storck plant neues Parkhaus mit etwa 1000 Stellplätzen

Im Norden des Plangebietes will die Stadt den Geh- und Radweg, der parallel zur Bahnlinie läuft und auf Storck-Gelände liegt, öffentlich sichern. An der Margarethe-Windthorst-Straße will Storck ein mehrstöckiges Parkhaus bauen, das dem Vernehmen nach etwa 1000 Stellplätze haben soll.